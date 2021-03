dimanche 7 mars 2021 • 593 lectures • 0 commentaires

iGFM - (Dakar) Après les établissements scolaires, les Universités aussi vont suspendre les cours.

Le ministre de l’Enseignement supérieur informe la communauté universitaire, les instituts supérieurs d’enseignement professionnel, les établissements privés d’enseignement supérieur, «de la suspension des cours en présentiel du lundi 8 mars jusqu’au lundi 15 mars à 8 heurs». Cheikh Oumar Hann en a profité pour appeler à l’apaisement et à la sérénité.

Un peu plus tôt, c’est le ministre de l’Éducation nationale et son collègue de la formation professionnellequi portaient à l’attention de l’ensemble des acteurs du système éducatif que les cours dans les écoles et établissements publics comme privés, d’enseignement général, technique et professionnel, sont suspendus. Ce, du lundi 8 Mars au Samedi 13 Mars 2021. Sont concernés les cycles préscolaire, élémentaire et moyen-secondaire.