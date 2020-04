Foot Européen : Des dates de reprise très incertaines

L’Angleterre sait encore moins où elle va

L’Angleterre ayant été frappée (violemment) par la pandémie plus tardivement que l’Italie, l’Espagne et même la France, il est encore plus difficile d’imaginer une date de reprise pour la Premier League. Sachant que même si cela a été timidement évoqué par certains clubs, il ne semble pas pouvoir être question d’un arrêt pur et simple de la saison, les enjeux liés aux droits TV étant les plus élevés. Pas plus question d’ailleurs que dans les autres Ligues, compte tenu des menaces d’exclusion des Coupes européennes par l’UEFA. Il y a encore deux semaines, certains rêvaient d’une reprise début mai. C’est bien sûr devenu irréalisable et pouvoir reprendre mi-juin, à huis clos total bien sûr, serait déjà une excellente surprise.