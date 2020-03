« Les décisions du président Macky Sall prouvent que l’heure est grave »

iGFM-(Dakar) L’ancienne ministre de la Santè, Awa Marie Coll Seck joint au téléphone par la TFM dans son édition spéciale du jour, sur le Covid-19 se dit satisfaite des décisions prises par le Président Macky Sall.

« Je suis fière d’être Sénégalaise vue les décisions prises par le Chef de l’état à savoir l’Etat d’urgence et la gestion de cette pandémie. Cela prouve que l’heure est grave et il est conscient de la gravité de cette et l »ampleur du Coronavirus. Awa Marie Coll Seck d’ajouter : « je suis très satisfaite du travail abattu par le ministère de la santé et de l’action sociale vraiment il fait un travail remarquable. » Elle termine en tirant son chapeau au personnel de santé : « depuis le début le personnel de santé ne ménage aucun effort pour la gestion de cette pandémie. Vraiment chapeau à eux « . »il est temps que les consignes soient respectées par tous pour le bien de tous. »

Pour rappel, le Sénégal a enregistré 71 cas qui sont sous traitement. 8 sont guéris.

Hawa SIGNATE