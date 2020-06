Racisme : Les déclarations chocs de Raheem Sterling font du bruit en Angleterre

iGFM-(Dakar) Le double coup dur pour le rachat de Newcastle, Sterling et ses déclarations sur la racisme ou encore Vincius Junior en danger au Real Madrid, retrouvez dans votre revue de presse Foot Mercato les dernières informations de la presse sportive européenne.

Raheem Sterling fait du bruit avec ses déclarations en Angleterre

Le monde du sport continue de se mobiliser afin de lutte contre le racisme au sein de la société. Dernier exemple en date, hier avec Raheem Sterling, l’attaquant de Manchester City, qui a accordé un long entretien à l’émission BBC Newsnight. L’Anglais s’est demandé pourquoi des ex-internationaux du pays qui souhaitent devenir entraîneurs subissent une différence de traitement suivant leur couleur de peau. Et Sterling de donner l’exemple de Steven Gerrard et Frank Lampard, aujourd’hui à la tête des Glasgow Rangers et de Chelsea alors que Sol Campbell et Ashley Cole peinent à voir leur carrière décoller au poste de manager. «Cela doit changer», a-t-il déclaré. Et ses propos font la une du Daily Mirror, du Daily Express, du Daily Star ou encore du Times. Précisons qu’aujourd’hui seulement 6 entraîneurs noirs sont à la tête d’une équipe professionnelle outre-Manche. Sur les 91 clubs pros du pays. Et qu’aucun arbitre de couleur noire n’évolue en Premier League.

Double coup dur pour le rachat de Newcastle

Newcastle United n’est pas encore sous le joug de l’Arabie Saoudite. En effet, ce matin, deux tabloïds dévoilent des informations qui vont dans le sens d’un coup de frein à la reprise des Magpies par un consortium de l’État saoudien. Selon le Daily Mirror, des ministres du gouvernement anglais bloquent actuellement ce rachat, car ils ont fait de la lutte contre le piratage du championnat anglais par une chaîne saoudienne leur combat du moment. Depuis quelques années, une chaîne de télévision privée saoudienne est soupçonnée d’avoir détourné le signal de beIN Sports au Moyen-Orient afin de diffuser le championnat anglais gratuitement dans cette partie du monde. Sur fond de lutte diplomatique entre le Qatar et l’Arabie Saoudite. L’autre coup dur pour le rachat est dévoilé par le Daily Express. Le média nous explique que 16 députés britanniques auraient écrit au gouvernement afin qu’il bloque le rachat de Newcastle. Ces députés s’inquiètent des intentions de l’État saoudien, qui investit dans le sport afin de faire oublier ses déboires au niveau du respect des droits de l’Homme. Bref, Newcastle n’est pas encore sous contrôle saoudien.

Vincius Junior en danger au Real Madrid

Le bonheur des uns fait souvent le malheur des autres. Alors qu’Eden Hazard revient en très grande forme pour cette fin de saison après une blessure qui l’a éloigné des terrains durant de longs mois, Vincius Junior, lui, peut s’inquiéter pour sa place de titulaire. En effet, selon Marca, le Belge est de nouveau vu comme un titulaire en puissance par Zinedine Zidane et le Brésilien devrait donc retrouver le banc des remplaçants. Pour le média espagnol, Vinicius va devoir «se réinventer» afin que ZZ lui accorde de nouveau sa confiance dès le début des matches. Cependant, avec la cadence infernale qui attend les équipes espagnoles à partir de jeudi pour la reprise de la Liga, tout le monde aura du temps de jeu. C’est certain.