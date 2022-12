mardi 13 décembre 2022 • 331 lectures • 0 commentaires

Politique 2 heures Taille

iGFM - (Dakar). Les deux députés qui ont violenté leur collègue Amy Ndiaye Gniby, se sont rendus à la division des investigations criminelles (DIC) ce mardi. Ils sont accompagnés et soutenus par leurs camarades députés de Yewwi Askan Wi.

Les députés Massata Samb et Mamadou Niang, qui avaient agressé leur collègue Amy Ndiaye Gniby, à l’Assemblée nationale, se sont rendus à la Division des investigations criminelles (Dic) ce mardi. Ils sont accompagnés par leurs camarades députés de Yewwi Askan Wi et des membres de leur parti. Ils sont actuellement dans les locaux des limiers.



Dehors, leurs soutiens, nombreux, les attendent. Ce, sous haute surveillance policière. «Ce qu’il faut préciser, c’est qu’ils n’ont pas fui et ils ne s’étaient pas cachés, ils n’ont pas reçu de convocation ni mandat d’amener. Il y a eu des échauffourées à l’Assemblée il s’y est passé ce qui s ‘est passé, eux aussi ont eu des blessures, et donc à partir de là ils ont consulté un médecin qui leur a fait des certificats médicaux pour demander une ITT. Le minimum est qu’ils puissent, par rapport à ces blessures, qu’ils pussent rester chez eux, se reposer et recouvrer la santé», a indiqué Cheikh Tidiane Youm, responsable du Parti de l’Unité et du Travail (Pur).