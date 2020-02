Les dernières indiscrétions sur la préparation du PSG avec une probable titularisation de Gana Gueye en LDC

iGFM-(Dakar) Le Paris Saint-Germain arrive enfin au premier moment décisif de sa saison, avec le huitième de finale aller de Ligue des Champions (LDC) face au Borussia Dortmund. Thomas Tuchel et son staff ont basculé dès le coup de sifflet final à Amiens sur la préparation de cette rencontre, avec plusieurs axes de travail. Selon nos informations, la dernière séance de vidéo a été consacrée à la manière de fermer au mieux les espaces sur les contres de l’équipe adverse. Un secteur du jeu où le PSG a montré des difficultés lors des dernières rencontres. Les corners ont également été travaillés, avec la mise en place d’un dispositif tactique différent sur le plan défensif, mais déjà utilisé en Ligue des Champions, contre Liverpool, un adversaire qui possédait également de solides arguments dans les airs.

Ce qui nous amène à l’un des dilemmes de Thomas Tuchel pour cette rencontre : le choix du latéral gauche. La condition physique de Juan Bernat n’étant pas encore optimale, l’entraîneur allemand s’est appuyé sur Layvin Kurzawa dans plusieurs mises en place. Et le Français, s’il devait démarrer, pourrait notamment se charger du marquage d’Håland sur les corners, chose que ne pourrait pas faire Bernat. Autre joueur à la condition physique non optimale, Thiago Silva. Le capitaine parisien devrait bien commencer la rencontre, mais Tuchel aurait prévu, à moins que le scénario du match l’en empêche bien évidemment, de le sortir au cours de la deuxième période, Marquinhos reculant dès lors en défense et Idrissa Gueye entrant en jeu.