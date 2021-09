lundi 6 septembre 2021 • 101 lectures • 0 commentaires

International 30 mins Taille

iGFM - Trouvez-ci dessous les dernières infos sur la situation en Guinée.

- 19h 15mn Cellou Dallein: "Le Cnrd peut compter sur le soutien de l’ANAD"



L’Alliance nationale pour l’Alternance Démocratique (Anad), la coalition de Cellou Dallein Diallo, a fait une déclaration ce lundi, dans laquelle elle apporte son soutien à la Junte au pouvoir.

«L’Anad prend acte de la déclaration de prise de pouvoir du Cnrd. Les motifs qui fondent son action salvatrice et leur finalité se confondent avec les aspirations de l’Anad que sont le rassemblement de notre nation, la refondation de notre État, la lutte contre la corruption et l’impunité. C’est pourquoi le Cnrd peut compter sur le soutien de l’Anad dans l’effort qui vise à construire une démocratie apaisée dans notre pays (…) L’Anad exhorte le Cnrd à inscrire dans ses responsabilités prioritaires la mise en place d’institutions légitimes capables de mettre en œuvre les réformes pouvant conduire rapidement le pays à la réconciliation nationale et à l’instauration de l’État de droit.»



- 19h 00 Le couvre-feu ramené à 22H



Le couvre-feu exceptionnellement ramené à 20h par le CNRD, est réajusté. Il débutera désormais de 22 heures à 5 heures du matin. Ce, à compter de ce lundi 6 septembre 2021.