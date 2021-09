mardi 7 septembre 2021 • 599 lectures • 0 commentaires

iGFM - (Dakar) Vos dernières informations sur la situation en Guinée

-19h 45mn Libération de "détenus politiques"



Le CNRD a joint l'acte à la parole. Il a procédé à la libération des détenus dits politiques ce mardi. "C’est aux environs de 18 heures, ce mardi, 07 septembre 2021, que des camions militaires ont été dépêchés à la Maison centrale de Conakry pour sortir les 79 premiers prisonniers politiques qui soufflent ainsi la fin de règne du dictateur Alpha Condé", annonce Guinéematin



-19H 40mn Auditions pour la formation du gouvernement



En vue de la formation du nouveau Gouvernement, le colonel Mamady Doumbouya, patron de la Junte au pouvoir, est en train de multiplier les auditions et discussions. Il avait annoncé un gouvernement d'Union nationale. Dans celui-ci, militaires et civils devront cohabiter.



-19H 37mn Sommet sur la Guinée, ce mercredi



Les Chefs d'Etat de la Cedeao vont se rénir ce mercredi en sommet extraordinaire. La question Guinéenne sera au coeur des débats. Pour rappel, la Cedeao avait condamné le putsch et demandé la libération immédiate du Président Alpha Condé.