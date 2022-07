mardi 19 juillet 2022 • 1088 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) Sur le site de Chelsea son nouveau club, Kalidou Koulibaly a accordé sa première interview dans laquelle il est revenu sur les derniers jours de son transfert, l'envie de travailler avec Tuchel et les défis qui l'attendent.

Chelseafc.com a rencontré le défenseur au camp de base du club, à Las Vegas récemment pour discuter de sa signature et revenir sur la perspective qu'il signe pour les Blues en 2016. Ses retrouvailles avec Jorginho et Edouard Mendy ont aussi été évoquées dans cette interview.



Ses sentiments après sa signature



"Merci beaucoup! Je suis très heureux et excité d'être ici et de rejoindre l'équipe en Amérique. J'étais à Londres il y a quelques jours pour tout régler et maintenant je suis ici, je suis tellement excité de jouer pour ce club. Maintenant que je suis un joueur de Chelsea, je veux juste remercier tout le monde d'avoir rendu cela possible. Le personnel, l'entraîneur pour m'avoir voulu et tous les garçons pour m'avoir si bien accueilli. Déjà, je me sens chez moi."



Les derniers jours de son transfert



"Ils ont, oui. Je voulais passer mon examen médical et partir le plus tôt possible pour la tournée de pré-saison en Amérique, mais ces choses prennent un peu de temps. Il y avait beaucoup de paperasse et de documents à trier en premier, alors j'ai fait beaucoup de marche autour de l'hôtel par moi-même pour tuer le temps en attendant que les nouvelles arrivent que c'était fait! J'ai beaucoup parlé avec le manager et avec ma famille et je suis vraiment content, car j'ai pris une décision importante en venant à Chelsea. Je voulais me tester dans la plus grande ligue du monde et je tiens à remercier tout le monde de m'avoir donné cette chance."



Sa famille et son transfert



"Oui bien sûr. J'ai passé huit ans à Naples, tout le monde me connaissait là-bas et nous étions heureux de vivre à Naples. Après huit ans, j'ai senti qu'il était temps de relever un nouveau défi et dès que Chelsea m'a appelé, je n'ai pas hésité. C'était presque arrivé avant en 2016 mais maintenant, en 2022, je suis ravi d'être ici."



Retrouvailles avec Jorginho et Edou Mendy



"Je parle beaucoup avec eux deux. Jorgi m'a envoyé un texto et m'a demandé si je voulais venir à Chelsea ! À l'époque, je n'étais pas sûr qu'ils me voulaient mais bien sûr, j'ai dit que je viendrais avec plaisir. C'était la même chose avec Edou, il m'a posé la question et je lui ai dit que c'était déjà fait et que je le verrais bientôt ! Maintenant que je suis là, je suis vraiment heureux de commencer ce voyage passionnant. L'équipe a fière allure avec un bon mélange de jeunes joueurs et de joueurs plus expérimentés."



Son message aux supporters



"Je veux donner de l'émotion au groupe et aider l'équipe à chaque fois que je joue pour ce club. J'ai hâte de venir à Stamford Bridge et de montrer à tout le monde à quel point cela signifie pour moi d'être ici. Je veux aider l'équipe et ensemble, nous voulons essayer de gagner des trophées."



L'importance de ses qualités de leader dans ce jeune groupe



"Eh bien, j'espère apporter mon expérience à tous les gars pour les aider, en particulier les jeunes joueurs. J'ai joué pendant huit saisons à Naples, j'ai joué en Ligue des champions et dans quelques matchs importants et maintenant je veux en savoir plus sur la Premier League et donner le meilleur de moi-même. Je sais que la Premier League est très rapide et physique mais c'est aussi tactique, donc c'est quelque chose auquel je vais devoir m'adapter rapidement et m'améliorer pour être le joueur que l'entraîneur veut. Je lui donnerai, ainsi qu'à l'équipe, tout ce qu'il attend de moi."



Travailler avec Thomas Tuchel



"Vraiment excite. C'est important pour moi qu'il m'appelle, qu'il me dise ce qu'il attend de moi et tout ce qu'il m'a dit était parfait pour que je vienne à Chelsea. Je suis vraiment heureux de travailler sous lui. Je le connaissais depuis ses jours à Paris en tant que PSG et il m'a appelé directement pour me demander si je voulais venir à Chelsea, et bien sûr la réponse a été oui. Je suis vraiment heureux de travailler avec lui et de travailler avec son équipe. C'est un homme bon, un très bon entraîneur et j'ai hâte de travailler avec lui."



Les grands défis



"Tout est un défi personnel dans la vie. Déménager à Londres et en Premier League depuis la Serie A est un grand pas mais c'est celui que je voulais faire et faire voir à tout le monde que je suis le joueur qu'ils pensent. Je pense que c'est le bon moment pour venir et je suis tellement heureux d'être dans ce grand club."

