iGFM- Accusé de viol sur sa domestique âgée de 16 ans , Sitor Ndour a été entendu hier, au fond puis confronté avec sa présumée victime. D'après les informations de L'Observateur, il a contesté les faits de viol sur mineure. Mais, l'ancien directeur général du Centre des oeuvres universitaires de Dakar (Coud) a reconnu avoir voulu régler l'affaire à l'amiable. Son avocat a introduit une demande de mise en liberté provisoire après l'audition.

L'ex Directeur général du Centre des oeuvres universitaires de Dakar ( Coud ) , Sitor Ndour a été entendu au fond du dossier de cette histoire de mœurs avec l'accusation de viol sur sa domestique qui pèse sur lui. Il a fait face hier jeudi, au juge d' instruction du 2 cabinet, Mamadou Seck, chargé du dossier. Selon les informations de L'Observateur, le responsable politique de l'Alliance pour la République (Apr) a contesté le crime de viol sur mineur. Sitor Ndour a déclaré au juge que sa domestique l'accuse à tort. Il a expliqué que c'était dans la journée du 11 juillet 2022 , A. Thiaw l'avait trouvé dans sa chambre en haut. La demoiselle lui a dit qu'elle avait mal à la main. Pour l'aider, dit Sitor, il lui fait passer de la pommade sur le bras. Et , la fille est descendue dans sa chambre. Cependant, relate l'accusé, il est allé la voir dans sa chambre pour s'assurer si elle avait du mieux. Mais, il a trouvé A. Thiaw en train de pleurer, tenant sa main. C'est ainsi qu'il lui a demandé d'aller voir sa mère pour qu'elle la conduise à l'hôpital. Quelques heures plus tard, la bonne est revenue en compagnie de sa maman, Nd. Dionne,et , à sa grande surprise, l'a accusé de viol.



Le règlement à l'amiable...



D'après les mêmes informations de L'Observateur, Sitor Ndour a reconnu des déclarations de la partie civile. Le juge lui a demandé s'il a tenté de régler l'affaire à l'amiable avec la famille de la victime. Sans ambages, l'inculpé a répondu par l'affirmative. Il s'explique : «Même si je ne l'ai pas violée. Je ne voulais pas que l'affaire éclate. Elle m'accuse de choses graves. Au début, j'ai expliqué l'histoire à plusieurs de mes amis. Ils m'ont dit que je suis un homme politique. Que l'affaire soit vraie ou fausse, si elle éclate, les gens ne vont pas chercher à comprendre. Ce sont mes amis qui m'ont conseillé de régler l'affaire à l'amiable. Ils m'ont dit que sa maman veut de l'argent... je n'ai qu'à lui donner une somme et on n'en parle plus. C'est alors que j'ai appelé la dame Nd. Dionne pour négocier avec elle. Je lui ai dit que je suis prêt à lui donner de l'argent pour qu'on n'en parle plus », a déclaré Sitor Ndour.



Le film de la confrontation...



Après son audition, l'inculpé a été confronté avec la victime A. Thiaw, accompagné de sa mère civilement responsable. D'après les sources de L'Observateur, les débats étaient contradictoires. La plaignante a battu en brèche la version de Sitor Ndour. Elle a dit qu'elle ne s'est pas livrée dans la chambre de son patron. Au contraire, c'est lui qui l'a trouvé dans sa chambre. Et il a fermé la porte derrière lui à clé. Subitement, accuse-t-elle, Sitor Ndour s'est jeté sur elle, l'étreignant avec sa main gauche. D'un seul coup, Sitor biffa son pantalon avec l'autre main et l'a maîtrisée pour abuser d'elle. Selon A. Thiaw, il y avait du sperme sur son slip et sur le drap. Le juge revient en charge pour lui demander pourquoi elle n'a pas remis son slip aux gendarmes-enquêteurs. La demoiselle rétorque qu'elle avait lavé ses habits . A. Thiaw a poursuivi ses déclarations, indiquant que le jour des faits, Sitor Ndour portait un caleçon beige. Cela a été démenti par l'inculpé qui parle d'un blanc avec des motifs.



Ces éléments qui plaident en faveur de Sitor



Le juge d'instruction a relevé les rapports d'analyse de l'enquête préliminaire à l'hôpital Idrissa Pouye de Yoff. Il a rapporté que les examens chirologiques d'éventuelles traces de violence sur les mains effectuées sur la victime sont revenus négatifs. Les recherches de spermatozoïdes sur son sexe sont aussi négatives ainsi que les germes pathogènes. Et les médecins ont noté une défloraison ancienne de l'hymen de la victime. Encore, le magistrat a dit que les gendarmes - enquêteurs ont conclu dans leur rapport qu'ils n'ont trouvé ni trace de sang ni de sperme sur le drap sur lequel A. Thiaw aurait été violée. Au terme de la confrontation , Me Ousmane Sèye de la défense a introduit une demande de mise en liberté provisoire. L'avis du juge d'instruction est attendu dans les prochains jours.



DOUDOU DIOP