Les droits civiques des femmes : droit de vote, loi sur la parité

IGFM – Les droits civiques comprennent le droit de vote et le droit de participer à la vie politique via l’éligibilité et la participation effective au pouvoir exécutif à travers une forme de parité.

Le 1er juillet 2012, le Sénégal a fait un pas important sur le chemin de l’égalité en faisant passer la présence des femmes à l’Assemblée de 33 à 64 députées. Cette formidable avancée est l’aboutissement d’un long combat. Individuellement ou collectivement, en privé ou en public, les femmes de plusieurs générations, issues de partis politiques, de syndicats ou d’organisations de la société civile, ont chacune pris part à la lutte pour le respect de leurs droits ; chaque génération accrochant son maillon à la chaîne. Toutefois, les groupes hostiles à la parité sont encore présents et les détracteurs ne manquent pas, par conviction ou par opportunisme. Ils sont dans tous les milieux : politique, universitaires et religieux.

Grâce à la loi sur la parité votée le 14 mai 2010 par l’Assemblée nationale, adoptée par le Sénat le 19 mai et promulguée le 28 mai 2010, le Sénégal s’est retrouvé depuis 2012 avec 64 femmes sur 150 députés à l’Assemblée, soit 42,7%.