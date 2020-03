Les employés du Club Méditerranée en confinement dans leur hôtel à Cap Skirring

iGFM – (Dakar) Les autorités administratives de la région de Ziguinchor, à l’issu d’une réunion d’urgence tenu ce samedi 21 mars 20, ont invité les employés du Club Méditerranée qui sont arrivés de la France, il y a quelques jours, et qui ont atterri à Dakar avant de rallier la région sud du pays, à venir d’urgence rejoindre leur hôtel (le Club Med) dans la station balnéaire de Cap Skirring pour les besoins de leur confinement pendant 14 jours à cause de la maladie du coronavirus. Pour rappel, rapatriés le mercredi 18 mars 20 depuis la capitale française où ils travaillaient, plus d’une quinzaine d’employés du Club Méditerranée avaient débarqué dans la région sud par voie routière. Ces employés du Club Med étaient arrivés dans la capitale sud par voie routière après qu’aient atterri à Dakar à bord de Air France, de Bruxelles Air Lines et de Air Portugal. Ils sont au nombre de 15. Selon nos sources dignes de foi, «dix d’entre eux sont en ce moment mis en quarantaine au Club Méditerranée, à Cap Skirring. Le reste est plus l’heure introuvable.» Les autorités locales ont durant toute la journée réfléchi pour développer des stratégies pour tracer les concernés en vue de leur isolement.

IGFM