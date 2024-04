mardi 2 avril 2024 • 647 lectures • 1 commentaires

iGFM (Dakar) Le nouveau Président du Sénégal, Bassirou Diomaye Faye, a pris des engagements, ce mardi à Diamniadio, lors de sa prestation de serment, devant les membres du Conseil constitutionnel.

"J'entends clairement la voix des élites décomplexées qui disent haut et fort notre aspiration commune à plus de souveraineté, au développement et au bien être. Le Sénégal sous mon magistère sera un pays apaisé avec une justice indépendante et une Démocratie renforcée", a-t-il déclaré, lors de son discours, devant plusieurs chefs d'États et de gouvernement. "Je mesure le poids de la responsabilité et la gravité de la charge", a notamment reconnu le nouveau Chef d'État sénégalais, avant d'avoir une pensée pour les "martyrs de la démocratie sénégalaise“, aux "amputés", aux "blessés" et aux "anciens prisonniers".



Pour rappel, Bassirou Diomaye Faye a été élu le 24 mars dernier avec 54,28 % des voix, au premier tour.



Il succède ainsi à Macky SALL qui était au poste depuis 2012.