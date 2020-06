Les États-Unis annoncent des sanctions économiques contre des responsables de la CPI

iGFM-(Dakar) Le président américain a autorisé des sanctions économiques et des interdictions de voyage aux Etats-Unis contre des responsables de la Cour pénale internationale et des fonctionnaires engagés dans les dossiers Afghanistan et Palestine, ouverts par la procureure Fatou Bensouda. Les sanctions s’étendent aussi à leur famille proche.

« Nous ne pouvons pas rester les bras croisés pendant que nos gars sont menacés par un tribunal bidon — et nous ne le ferons pas », a déclaré le chef de la diplomatie américaine Mike Pompeo. « Premièrement, nous autorisons l’imposition de sanctions économiques contre les responsables de la CPI directement engagés dans l’enquête menée contre du personnel américain ou allié sans l’autorisation de ces pays alliés, et contre ceux qui soutiennent matériellement ces activités officielles. Les sanctions seront établies au cas par cas contre des individus ou des entités spécifiques. »