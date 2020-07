Les États-Unis dépassent les trois millions de cas de coronavirus

IGFM – Aux États-Unis, plus de trois millions de personnes ont été testées positives pour Covid-19, selon l’Université Johns Hopkins.

Plus de 131 000 décès ont été signalés et mardi, les États-Unis ont battu leur record de la plupart des nouveaux cas signalés en une journée.

Plus de 60 000 nouveaux cas ont été signalés mardi, ce qui a battu le record le plus élevé de 55 220 nouveaux cas enregistrés le 2 juillet.

Malgré la montée en puissance des contaminations, la Maison Blanche souhaite opérer certaines réouvertures, notamment les écoles.

Le vice-président américain Mike Pence, qui dirige le groupe de travail sur le coronavirus de la Maison Blanche, a fait valoir que les règles ne devraient pas être « trop ​​dures ».

Les affaires se portent mal, a-t-il dit, tandis que le président Donald Trump a déclaré mardi que l’Amérique était « en bonne place » en ce qui concerne la pandémie.

Les États de Californie et du Texas ont chacun signalé plus de 10 000 nouveaux cas par jour.

Le Dr Anthony Fauci, spécialiste des maladies infectieuses et conseiller de la Maison Blanche sur le coronavirus, a déclaré que le pays est encore »à genoux » dans sa première vague de coronavirus.

La Maison Blanche pousse les écoles à rouvrir

S’adressant mercredi à des journalistes du département américain de l’Éducation, M. Pence a défendu la réponse de l’administration Trump à la pandémie.

« Alors que nous pleurons avec ceux qui pleurent, à cause de ce que le peuple américain a fait, à cause du travail extraordinaire de nos travailleurs de la santé à travers le pays, nous sommes encouragés que le taux de mortalité moyen continue d’être faible et stable », a-t-il déclaré.

Il a ajouté que le Centre pour le Contrôle et la Prévention des maladies (CDC) des États-Unis publierait de nouvelles lignes directrices sur la réouverture des écoles après que M. Trump a qualifié un plan proposé par l’organisme d’experts de « très difficile et coûteux » et menacé de couper le financement des écoles qui n’ouvriront pas à l’automne.

« Le président a déclaré aujourd’hui qu’il ne veut tout simplement pas que les directives soient trop strictes », a indiqué M. Pence. « C’est la raison pour laquelle, la semaine prochaine, le CDC va publier un nouvel ensemble d’outils, cinq documents différents qui donneront encore plus de clarté sur les orientations à l’avenir. »

Aux États-Unis, les écoles commencent normalement l’année scolaire en août ou début septembre.

Les directives du CDC suggèrent que les élèves et le personnel portent tous des couvres-visages et restent à la maison si nécessaire. Ils suggèrent également que les écoles devraient mettre en place des horaires adaptés et des dispositions de distanciation sociale, et fermer les espaces communs.

BBC