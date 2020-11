Une équipe de formation du département d’État américain a récemment remis du matériel estimé à environ 29.00.000 FCFA (50.000 dollars) à la police nationale sénégalaise. Ce matériel est destiné a la formation des forces de police, en vue de leur déploiement pour les opérations de maintien de la paix au Mali en 2021. Le matériel et la formation complémentaire fournis par l’équipe des États-Unis permettront de contribuer à ce que les 270 policiers sénégalais soient totalement préparés pour leur importante mission d’appui, en matière de sécurité régionale.

« Les États-Unis saluent ce partenariat avec le Gouvernement du Sénégal, pour le renforcement de l’efficacité opérationnelle de la police sénégalaise déployée dans le cadre des opérations des Nations Unies de stabilisation et de maintien de la paix. Les forces sénégalaises jouent un grand rôle dans la sécurité régionale, et nous sommes fiers de les aider dans cet effort important », déclarait l’Ambassadeur des États-Unis, Dr. Tulinabo Mushingi, lors de la remise du matériel le 28 octobre 2020.

La remise de ce matériel coïncide avec la réalisation d’un volet complet de formation et de conseil à la police nationale sénégalaise. Ce volet comprend un cours de commandement d'état-major, un cours de formation des formateurs, et un programme de formation préalable au déploiement mandaté par les Nations Unies pour encadrer les instructeurs professionnels de l'académie de formation du groupe d'intervention mobile.

Ces cours témoignent de l'engagement du Sénégal et des États-Unis à envoyer, dans le cadre des opérations des Nations Unies de maintien de la paix, des soldats bien formés et bien équipés. Ce partenariat entre les États-Unis et la République du Sénégal à travers la police continue de jouer un rôle essentiel dans la formation de policiers performants, pour soutenir les missions des Nations Unies dans toute l'Afrique.