dimanche 14 avril 2024 • 1082 lectures • 2 commentaires

International 12 heures Taille

iGFM (Dakar) Joe Biden a déclaré samedi soir que les forces américaines avaient contribué à abattre "presque tous" les drones et missiles tirés par l'Iran sur Israël, ajoutant qu'il avait réaffirmé son soutien "inébranlable" au Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu.

Le président américain a dit, dans un communiqué, qu'il convoquerait dimanche ses homologues du G7, groupe des pays les plus industrialisés, afin de coordonner une "réponse diplomatique unie" à l'attaque "éhontée" de l'Iran.



Joe Biden a indiqué s'être entretenu au téléphone dans la soirée avec Benjamin Netanyahu afin de lui réaffirmer "l'engagement inébranlable des États-Unis en faveur de la sécurité d'Israël".



"Je lui ai dit qu'Israël avait fait preuve d'une capacité remarquable à se défendre contre des attaques sans précédent et à les déjouer, envoyant ainsi un message clair à ses ennemis: ils ne peuvent pas menacer efficacement la sécurité d'Israël", a-t-il ajouté selon le communiqué.



Il a précisé qu'il convoquerait ses homologues du G7 dimanche et que "son équipe travaillera avec ses homologues dans toute la région", et maintiendrait un contact "étroit" avec les dirigeants israéliens.



"Bien que nous n'ayons pas vu d'attaques contre nos forces ou nos installations aujourd'hui, nous resterons vigilants face à toutes les menaces et nous n'hésiterons pas à prendre toutes les mesures nécessaires pour protéger notre peuple", a conclu le président américain.



— President Biden (@POTUS)



De son côté, l'armée israélienne confirme l'information. Israël et des pays alliés ont "déjoué" l'attaque iranienne contre son territoire en interceptant "99 % des tirs", a déclaré le porte-parole de l'armée israélienne.



"L'attaque iranienne a été déjouée (...). Nous avons intercepté 99 % des tirs vers Israël", a déclaré le contre-amiral Daniel Hagari dans une allocution télévisée après une attaque massive menée par l'Iran au cours de laquelle ce dernier a lancé plus de 200 drones et missiles vers Israël.



Avec France24