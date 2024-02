mercredi 31 janvier 2024 • 466 lectures • 0 commentaires

iGFM - (Dakar) Ça s’emballe pour les anciens cadres de Fortunes Capital, la holding de feu Abdoulaye Elimane Dia «Kaladio». Alassane Ba, Directeur général de la SRT et ex Dg de ATRA) a passé sa deuxième nuit, hier, au commissariat du Plateau, après ses auditons à la Division des investigations criminelles (Dic), a appris Emedia.

Il pourrait faire face au procureur ce mercredi. Quant à son successeur à la tête de ATRA, Idrissa Diakhaté, ex-Directeur général de ATRA, ex Dg Physalis, il a été placé en garde à vue en même temps que Ibra Fall Diagne, Coordinateur technique, au commissariat de 4ème de la Médina. Ils sont tous poursuivis abus de confiance, abus de biens sociaux, de détournement de fonds et faux et usage de faux. Une affaire qui est loin de connaitre son épilogue.