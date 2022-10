dimanche 23 octobre 2022 • 570 lectures • 0 commentaires

Le Mea Culpa de Cristiano Ronaldo, tout le monde veut s'arracher Kvaratskhelia et le possible transfert démentiel du futur coach d'Aston Villa, retrouvez dans votre revue de presse Foot Mercato les dernières informations de la presse sportive européenne.

Cristiano Ronaldo serait prêt à se racheter



Après le choc face à Chelsea (1-1), Erik ten Hag, n’a pas pu éviter les questions de journalistes au sujet du conflit avec Cristiano Ronaldo. Comme le rapporte le Daily Mail, le coach des Red Devils a déclaré qu'il ne regrettait pas d'avoir écarté CR7 de son équipe. De plus, cette punition semble avoir porté ses fruits car d’après le Daily Mirror, le Portugais serait prêt à s’excuser pour son mauvais comportement. Il aurait fait savoir à son entraîneur qu’il était prêt à se plier face à ses exigences pour réintégrer le groupe. Son objectif principal consisterait à être prêt physiquement pour la coupe du monde. Donc le fait d'être écarté d’un groupe professionnel serait la pire situation possible pour assouvir ses ambitions. C'est « le plaidoyer de Ronaldo » comme s’amuse à le titrer le Daily Express ce dimanche. Le journal précise que même si le Portugais va baisser la tête devant Ten Hag, il sera prêt à quitter le club dès janvier pour la MLS.



City convoite un joyau du football mondial



En lisant le quotidien The Sun ce matin, on apprend que Manchester City serait bien déterminé à s’offrir les services de Khvicha Kvaratskhelia. Le Géorgien est aussi dans le viseur du PSG et du Real. Conscient de cet intérêt grandissant, Naples veut lui faire signer un nouveau contrat pour y incorporer une clause de rachat à hauteur de presque 70 M€. Autant dire que ce ne sera pas grand chose pour les finances de Manchester. Surtout que City joue la carte de l’affection avec un certain Georgi Kinkladze, une grande star du football géorgien des années 90 qui a joué pour les Citizens. Ce dernier est considéré comme l'un des héros de Kvara.



Le futur coach d’Aston Villa



Selon le Daily Mirror, ce serait Ruben Amorim. L'entraîneur du Sporting Lisbonne est la cible numéro 1 d'Aston Villa, qui cherche désormais un remplaçant à Steven Gerrard. Le club anglais pourrait s’offrir ses services en échange d’un peu plus de 26 M€, ce qui serait la plus grosse somme jamais versée pour un transfert de manager. D’après le Daily Star, le Sporting a été contacté ces dernières heures afin de voir s'il n'y avait pas un accord qui pourrait leur faire économiser quelques millions, surtout suite au coûteux licenciement de Gerrard. La facture totale pour Villa pourrait atteindre les 40 M€, et ça juste pour un changement de coach.