iGFM (Dakar) Sur les réseaux sociaux, les supporters de Liverpool ont réagi au fait que Sadio Mané ait été soigné au genou droit après avoir été remplacé contre l'Ajax, mardi soir, en Ligue des Champions.

L'attaquant de Liverpool est venu aux côtés de Mohamed Salah et Roberto Firmino alors que les Reds menaient 1-0 avec une demi-heure à jouer contre l'équipe néerlandaise mercredi soir.

Bien qu'il n'y ait eu aucune suggestion de blessure pour le trio, Mané s'est tranquillement dirigé vers le banc des remplaçants avant de recevoir un traitement de la part du personnel soignant des Reds.

L'attaquant international sénégalais a été vu sombre tout en givrant son genou, ce qui a suscité l'inquiétude parmi les supporters de Liverpool, qui ont déjà vu Virgil van Dijk exclu pour la saison aux côtés des blessures de Thiago et Joel Matip cette semaine.

Il est normal que les joueurs gèlent leurs muscles après le match pour accélérer la récupération, il est donc probable que Mané ait pris un léger coup sans dommage durable. Mais Klopp devrait fournir une mise à jour sur toute blessure potentielle de l'international sénégalais après le match.

Voici comment les supporters de Liverpool ont réagi.

Ugh should we be concerned they’re taping ice to Mane’s leg? Spare us injury gods.

— Mrinal Narang (@narangmrinal) October 21, 2020



Mane has ice wrapped around his right leg. #LFC could do without another injury.

— Ian Doyle (@IanDoyleSport) October 21, 2020