iGFM - (Dakar) Les femmes de Bennoo et de la Grande Majorité Présidentielle saluent les mesures sociales prises par son Excellence le Président Macky SALL à l’endroit du Peuple sénégalais.

Se souciant du bien-être général des citoyens, Les femmes de Bennoo et de la Grande Majorité Présidentielle félicitent le Chef de l’État pour la tenue du Conseil national spécial de la consommation consécutivement aux rencontres sectorielles pour des propositions d'allègement de la cherté de la vie sous l'égide du Premier Ministre, des membres du gouvernement dont les ministres du commerce, de l'agriculture, les associations, les associations de consommateurs, de commerçants et des représentants du patronat. Le « plafond de verre » qui empêchait de progresser s'est brisé.

Les femmes de Bennoo et de la Grande Majorité apprécient les résultats issus de ces rencontres et s'associent aux mesures prises pour baisser les prix des denrées de premières nécessité, les frais de scolarité (qui passent de la baisse au Moyen Secondaire à la gratuité au Préscolaire et à l'Elémentaire), le loyer aussi baisse à minima de 5% à maxima 20%, la volaille et la viande, sans oublier le fer à béton et autres matières premières.

La loi s'appliquera avec rigueur et les consommateurs sont appelés à dénoncer les récalcitrants en appelant le numéro gratuit 800 80 77 77, autre mesure, 1000 jeunes volontaires devraient être enrôlés. Les femmes de Bennoo et de la Grande Majorité Présidentielle saluent la détermination de Son Excellence le Président Macky SALL qui dit « qu'il n'y a pas, pour notre pays, de défi impossible à relever » Nous attendons l'arrivée du gaz et du pétrole pour voir une baisse du prix du pétrole Les femmes de Bennoo et de la Grande Majorité Présidentielle se réjouissent qu'aucun régime politique au Sénégal n'a fait mieux que le Président Macky SALL en matière de promotion de la liberté de presse ; l'accès à la profession de journaliste est désormais bien encadré avec l'adoption en 2017 d'une nouvelle loi sur la presse (code de la presse).

La liberté de la presse est un principe immuable et la recherche de l'équilibre dans la collecte, le traitement et la diffusion de l'information est également un principe sacré en matière de journalisme. Le journaliste ne doit être ni le bourreau ni le complice d'une tendance politique.

Relativement au second (2ème) quinquennat de Son Excellence le Président Macky SALL, les femmes de Benno demandent aux Sénégalaises et Sénégalais de faire confiance au Conseil Constitutionnel qui est la seule juridiction compétente en la matière pour décider de la candidature ou non du Président Macky SALL.

Les femmes de Bennoo et de la Grande Majorité Présidentielle rappellent à la société civile politisée, que le candidat Macky SALL en 2012 avait accepté en républicain l’avis favorable du Conseil Constitutionnel quant à une troisième (3ème) candidature de l’ex Président Abdoulaye WADE. Les femmes de Bennoo et de la Grande Majorité Présidentielle s’engagent à accompagner le Président de Bennoo Bokk Yaakaar pour les défis futurs car l’homme incarne l’espoir et il est vu par le Peuple sénégalais comme l’homme de la situation.

Il serait imprudent et dangereux de laisser entre les mains d’aventuriers, le pétrole et le gaz du Peuple, des ressources qui nous ont valu aujourd’hui, d’être comptés parmi les pays membres de l’OPEP ; le Sénégal a fait son entrée mardi 25 octobre au sein du Forum des pays exportateurs de gaz (GECF), appelé « l'Opep du gaz Les femmes de Bennoo et de la Grande Majorité Présidentielle réaffirment leur engagement aux côtés de Son Excellence le Président Macky SALL, Président de la Coalition Bennoo Bokk Yaakaar