IGFM - C’est un geste de haute portée. L’Amicale des Femmes de Bolloré Transport & Logistics (AFBOLL) a remis un don, le 23 novembre, à l’Unité d’Oncologie de l’hôpital Le Dantec.

La remise a été effectuée dans les locaux de la Direction Générale, en présence du Directeur des Ressources Humaines, Assane Ndiaye et du Directeur d’Exploitation, Hugues Haubois.

Composé essentiellement de matériel bureautique, matériel médical et de produits pharmaceutiques (médicaments et consommables), le don a été réceptionné par le Docteur Fatou Bintou Diagne Akonde, accompagnée de Docteur Ndella Diouf et de l’assistante sociale de l’unité oncologique pédiatrique, Mme Anta Niang.

Selon Clarice Léa Diouf, Présidente de l’Amicale, cette action solidaire s’inscrit dans le cadre des œuvres sociales et caritatives de l’AFBOLL, qui mène des actions de soutien aux couches vulnérables.

«Depuis 1995, l’objectif principal de notre Amicale est l’entraide et la solidarité, avec une préoccupation particulière pour la petite enfance. Par ce geste, nous souhaitons accompagner les services hospitaliers de l’Unité d’Oncologie de l’Hôpital Le Dantec et contribuer ainsi à l’amélioration de l’accueil et des conditions d’hospitalisation des enfants», dira-t-elle.

Pour sa part, le Docteur Akondé a magnifié cet acte, exprimé sa gratitude et a rappelé que la gratuité des soins anticancéreux est partielle. «Sur les 200 malades accueillis chaque année, plus de 90% des familles viennent des zones rurales, ce qui pose problème au niveau de la prise en charge. Les médicaments de support de la chimiothérapie offerts par votre amicale, qui correspondent aux besoins actuels de notre unité pédiatrique, permettront de soulager les familles démunies de nos malades», fait-elle remarquer.