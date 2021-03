samedi 13 mars 2021 • 20 lectures • 0 commentaires

Actualité 9 mins Taille

iGFM - (Dakar) Le Sénégal, pays de la Téranga, terre de droit, la fierté institutionnelle de l’Afrique, l'un des pays les plus stables d'Afrique de l’ouest, était en proie à des heurts inhabituels depuis plusieurs jours.

Toutes les régions ont vécu des scènes de guérilla urbaine entre les forces de l’ordre et des centaines et des centaines de jeunes qui réclamaient la libération de M. Sonko et dénonçaient des conditions de dureté de la vie. Sortir de ce conflit était une nécessité, revenir à la sérénité, car ʺLa secousse a été institutionnellement telluriqueʺ. Gouverner en période d’orage demande de la hauteur.





style="display:block"

data-ad-client="ca-pub-1061267829283799"

data-ad-slot="6278719341"

data-ad-format="auto"

data-full-width-responsive="true">



Le Président a fait le diagnostic de la crise, a pris la mesure de la crise dans le fond et dans la forme, a regretté les morts et l’ampleur des dégâts, pour prononcer un discours d’apaisement de bonne taille.





style="display:block"

data-ad-client="ca-pub-1061267829283799"

data-ad-slot="6278719341"

data-ad-format="auto"

data-full-width-responsive="true">



Les Femmes Leaders du Sénégal trouvent que, dans un affrontement, tout n’est pas tout blanc ou tout noir. Elles se félicitent que Son Excellence le Président de la République ait été capable d’entendre la réalité des jeunes, qui n’est évidemment pas la vôtre, et en tenir compte ; sinon impossible de sortir de l’impasse.





style="display:block"

data-ad-client="ca-pub-1061267829283799"

data-ad-slot="6278719341"

data-ad-format="auto"

data-full-width-responsive="true">



Les femmes leaders du Sénégal louent très fortement le professionnalisme des forces de l’ordre et de leurs commandements qui ont mis tous les moyens nécessaires pour maintenir l’ordre. Les Femmes Leaders du Sénégal décernent une mention spéciale aux médiateurs que sont : les religieux musulmans et chrétiens, les autorités coutumières, les personnalités de la société civile, …





style="display:block"

data-ad-client="ca-pub-1061267829283799"

data-ad-slot="6278719341"

data-ad-format="auto"

data-full-width-responsive="true">



Les Femmes Leaders du Sénégal saluent l’allègement des restrictions sur le couvre-feu et l’arrêt des cours du préscolaire au supérieur jusqu’à ce qu’il y ait accalmie. Les Femmes Leaders du Sénégal recommandent de prévenir et de résoudre toutes les crises ; il est nécessaire de faire des concessions réciproques, des compromis, et prendre le temps de communiquer en restant dans le respect de chacun. C’est ce qui permet de comprendre les différences, de clarifier les incompréhensions, d’éviter les frustrations, d’exprimer et de prendre en compte au mieux les besoins de chacun.





style="display:block"

data-ad-client="ca-pub-1061267829283799"

data-ad-slot="6278719341"

data-ad-format="auto"

data-full-width-responsive="true">



Les Femmes Leaders du Sénégal demandent de permettre la prise de conscience et l’expression des émotions et des sentiments à risques comme la déception, la colère, l’injustice, …, ce qui permet de les évacuer et de créer un contexte plus favorable à la communication plus sereine et plus constructive.





style="display:block"

data-ad-client="ca-pub-1061267829283799"

data-ad-slot="6278719341"

data-ad-format="auto"

data-full-width-responsive="true">