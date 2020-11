mercredi 18 novembre 2020 • 399 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) Installé il y a juste une semaine, le nouveau bureau du CNG (Comité National de Gestion) de lutte a tenu sa toute première réunion ce mercredi 18 novembre 2020 dans ses nouveaux locaux, sous la présidence de Mr Ibrahima Sène dit Bira, indique un communiqué. L'ordre du jour portait sur trois points :

"Prise de contact, compte rendu passation de service avec le bureau sortant et enfin allègement des coûts de prestations", informe le communiqué.

Et de préciser qu'après les présentations, le Président Bira Sène a donné un contenu à cette rencontre, avec à la clé la baisse drastiquement des licences. Dorénavant les promoteurs débourseront 200.000 FCFA en lieu et place des 500.000 auparavant, et 75 000 pour les promoteurs en lutte simple.

Quant à la "licence pour les lutteurs avec frappe, elle coûte maintenant 5000 FCFA. Pour ceux qui font la lutte simple 3000 FCFA et les 1000 FCFA qui étaient un point de discorde dans la lutte traditionnelle sont supprimés", renseigne le communiqué.

A la fin de la réunion, une délégation conduite par le président Sène s'est rendue chez feu Balla Gaye 1 pour présenter les condoléances du Comité National de Gestion de la Lutte.

Pour rappel, Ibrahima Sène a remplacé Alioune Sarr au poste depuis 1994.