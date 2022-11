vendredi 4 novembre 2022 • 293 lectures • 0 commentaires

Actualité 1 heure Taille

iGFM - (Dakar) Arrêtés hier jeudi, les gardes de Ousmane Sonko ont été placés en garde à vue à la gendarmerie de Saly.

Les 5 gardes du corps du leader de Pastef, arrêtés hier suite aux violences qui ont eu lieu à thickly, ont été placés en garde à vue.

PUBLICITÉ

Les trois premières arrestations concernent les gardes du corps qui l’avaient accompagné au tribunal. Il s'agit de «Momo» qui est toujours visible derrière Ousmane Sonko, du surnommé «Limousine» et d'un certain Diaw. Ensuite, le surnommé «Petit» et un certain «Boye» ont été interpellés.

PUBLICITÉ

Aux dernières nouvelles, ils ont été conduits à la Section de recherches de Saly où ils ont été placés en garde à vue.