iGFM (Dakar) Les grands débuts du trio Messi-Neymar-Mbappé, la mine déconfite de CR7 après la défaite de Manchester United, la presse italienne soulagée après le succès de la Juve, retrouvez dans votre revue de presse Foot Mercato les dernières informations de la presse sportive européenne.

Grande première pour la MNM

C'est le jour J pour le Paris Saint-Germain et la MNM. Pour son entrée en lice en Ligue des Champions ce soir face à Bruges, le club parisien devrait aligner son trio de rêve Messi-Neymar-Mbappé. Pour Le Parisien, avec cet effectif XXL, le PSG se pose désormais en grand favori de la compétition. Les hommes de Mauricio Pochettino se savent scrutés et vont devoir assumer ce statut, à l'heure où toutes les écuries européennes veulent la tête du PSG.

Début raté pour CR7 avec MU en Ligue des Champions

Tout avait pourtant bien commencé. Une belle reprise du plat du pied de Cristiano Ronaldo après un délice de centre de son compatriote Bruno Fernande pour donner l'avantage à Manchester United. Puis le carton rouge de Wan-Bissaka a fait basculer la rencontre. Les Red Devils n'ont plus rien montré et se sont même tiré une balle dans le pied. Dans le temps additionnel, le rentrant Lingard donne une balle de but à l'ancien pensionnaire de Ligue 1 Theoson Siebatcheu, qui ne s'est pas gêné pour offrir la victoire aux Young Boys. De quoi faire enrager la presse anglaise ce mercredi matin. «Stupid boys», peut-on lire en Une du Daily Mirror.

La Juventus renoue avec le succès

Un véritable bol d'air. Après des débuts très poussifs en Série A, la Juventus retrouve le sourire après la victoire (3-0) face à Malmo. Alex Sandro, Alvaro Morata et Paulo Dybala sont les buteurs de la partie. «Première Joya», écrit La Gazzetta dello Sport. Même son de cloche du côté du Corriere dello Sport, «la Juve finalement». Vous l'aurez compris, ce succès de la Vielle Dame est vécu comme un véritable soulagement en Italie.