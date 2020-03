Les jeunes du King Fahd Palace à la rescousse de la Mairie de Ngor

iGFM – (Dakar) L’Association des Jeunes Travailleurs du King Fahd Palace Hôtel (AJT /KFP) a participé à l’effort de guerre pour vaincre la pandémie qui inquiète de plus en plus la population sénégalaise.

Dans un bel élan de patriotisme et de solidarité, les jeunes Travailleurs du King Fahd se sont rendus à la mairie de Ngor pour remettre d’importants dons en nature composés de gels antiseptiques, des cartons d’eau de javel, des cartons de savon entre autres. Le maire de Ngor Amadou Gueye dit ATI a vivement salué cet acte de patriotisme des jeunes du célèbre établissement hôtelier en décernant une mention spéciale à son PDG Mamadou Racine SY, icône du secteur privé sénégalais.

Le Docteur Ka, médecin chef du district sanitaire a abondé aussi dans le même sens en insistant aussi sur les mesures préventives à promouvoir au sein de la société.

L’AJT/KFP a profité de cette tribune pour se féliciter des mesures fortes prises par le Président Macky Sall afin de lutter contre l’ennemi commun, invisible et mortel qui continue à gagner du terrain.

Elle remercie également le Chef de l’Etat d’avoir accordé une remise partielle de la dette fiscale constatée au 31 Décembre 2019. En définitive, l’AJT/KFP lance un appel à l’endroit de la population Sénégalaise de respecter et faire respecter les mesures prises par les plus hautes autorités afin que la paix et la santé reviennent dans ce pays que nous avons en partage. Pour la santé de tous, l’AJT/KFP s’engage.

Auparavant, une délégation réduite au strict minimum des jeunes de l’Hôtel s’était rendue à la Direction Générale pour remettre au Directeur d’Exploitation Pierre Mbow un lot de produits antimicrobiens destiné au personnel de l’hôtel pour se prémunir du COVID -19.