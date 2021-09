mercredi 29 septembre 2021 • 112 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) Le porte-parole de la NBA Mike Bass a précisé mercredi que les joueurs interdits de jouer dans certaines salles car ils ne sont pas vaccinés ne seront pas payés pour les matches manqués.

Le protocole sanitaire de la NBA pour la saison 2021-2022, encore en cours de négociation, n'imposera pas aux joueurs une obligation de vaccination contre le Covid-19, le syndicat des joueurs y étant opposé. Mais la saison ne sera pas simple pour ceux qui refusent la piqûre.

Les villes de New York et de San Francisco viennent de prendre des arrêtés municipaux imposant d'être vacciné pour entrer dans les enceintes sportives. Et les joueurs qui ne pourront pas disputer des matches pour cette raison ne seront pas payés.

Wiggins et Irving privés de matches à domicile ?

« Tout joueur qui choisit de ne pas se conformer aux obligations de vaccination locales ne sera pas payé pour les matches manqués », a précisé Mike Bass, le porte-parole de la NBA, dans un communiqué diffusé mercredi.

Alors que les New York Knicks ont fait savoir que tout leur personnel était vacciné, ces arrêtés pourraient avoir des conséquences pour les Brooklyn Nets et les Golden State Warriors (dont le stade est à San Francisco). Kyrie Irving, l'une des stars des Nets, et Andrew Wiggins (Golden State) ont notamment refusé d'indiquer s'ils seraient vaccinés ou non au début de la saison.

Ces règlements ne s'appliqueront qu'aux équipes basées sur place et non aux joueurs des équipes visiteuses.

Avec L'Equipe