lundi 10 octobre 2022 • 318 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) Suite au 700e but de Cristiano Ronaldo en club, le classement des joueurs qui ont marqué le plus de buts dans leurs différentes formation a été actualisé.

C'est ce qu'on appelle un classement symbolique grâce à la première réalisation de la saison en Premier League pour Ronaldo. Ce dernier a de l'importance, puisqu'il s'agit de son 700ème but inscrit en club depuis le début de sa carrière, près de 20 ans jour pour jour après avoir célébré son premier avec son club formateur (le 7 octobre 2002). Au classement général des joueurs qui ont marqué le plus de buts en cub, le Portugais reste toujours deuxième derrière Joseph Bikan, le buteur le plus prolifique de l’histoire avec 730 réalisations.



Le classement du top 8 :



1- Jospeh Bikan (autrichien puis tchécoslovaque) (730 buts)

2- Cristiano (Portugais) (700 buts)

3- Romario (Brésilien) (693 buts)

4- Messi (Argentin) (691 buts)

5- Pelé (Brésilien) (680 buts)

6- Puskas (Hongrois) (620 buts)

7- Abe (Néerlandais) (612 buts)

8- Gerd Muller (Allemand) (605 buts)