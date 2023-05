dimanche 14 mai 2023 • 329 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) Titulaire pour la première fois de la saison avec la Juventus, Paul Pogba est sorti sur blessure après 23 minutes de jeu, dimanche face à la Cremonese. Il est touché à une cuisse, renseigne L'Equipe.

C'est une soirée cauchemar pour l'international français (91 capes, 30 ans). Titulaire pour la première fois depuis le 16 avril 2022, Paul Pogba est sorti sur blessure à la 23e minute de la rencontre Juventus-Cremonese, lors de la 34e journée de Serie A.



Le milieu turinois s'est touché l'arrière d'une cuisse, après un centre dans la surface adverse. Le Français s'est immédiatement couché au sol, les larmes aux yeux, et a ensuite quitté le terrain le visage caché dans son maillot.







Opéré du genou droit après s'être blessé pendant la préparation estivale, l'ancien Mancunien retrouvait les terrains progressivement. Après une bonne entrée en jeu jeudi face à Séville en Ligue Europe, « La Pioche » avait même délivré une passe décisive pour Federico Gatti (1-1, 90e+7), en toute fin de rencontre.



Depuis son retour début avril, le Bianconero avait participé à 7 des 9 derniers matches de son équipe. Mais sur l'ensemble de la saison, l'ancien de Manchester United n'avait cumulé, avant la rencontre face à la Cremonese, que 137 minutes sur les terrains, toutes compétitions confondues. Ce temps de jeu famélique ne l'avait pas empêché de nourrir un rêve : retrouver l'équipe de France, plus d'un an après sa dernière sélection, le 29 mars 2022 (France - Afrique du Sud, 5-0). Un espoir compromis après sa sortie prématurée en Serie A.



