mardi 29 mars 2022 • 156 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) L'équipe du Sénégal a décroché son billet pour la Coupe du monde 2022 qui aura lieu au Qatar en novembre prochain.

C'est ce qu'on appelle une année 2022 inoubliable. Après le sacre en Coupe d'Afrique des Nations, l'équipe du Sénégal vient d'enchaîner avec une qualification en Coupe du monde au Qatar. Les hommes de Cissé ont battu l'Egypte à la séance des tirs au but (3-1) après avoir égalisé suite à la défaite à l'aller (1-0). Sadio Mané a inscrit le but victorieux comme lors de la finale de la CAN 2021 disputée le 06 février dernier à Yaoundé. C'est le même scénario qu'au Cameroun.



Mais les choses n'ont pas été simples pour les champions d'Afrique qui devaient effacer la défaite concédée vendredi dernier. Devant 50.000 spectateurs dans un stade Abdoulaye Wade plein à craquer, ils ont vite ouvert le score grâce à Boulaye Dia dès la 4e minute de jeu. Un bvut matinal qui permet au Sénégal de bien rentrer dans le match. Le stade vibre grâce aux nombreux sénégalais qui ont effectué le déplacement. Surtout que certains auraient passé la nuit au stade rien que pour pousser leur équipe nationale. Une enthousiasme qui a porté ses fruits. Ils ont mis la pression sur les Egyptiens pendant 120 minutes puisque c'est à l'issue des tirs au buts que les hommes de Cissé ont réussi à écarter les Pharaons sur la route du Qatar. Ismaila Sarr, Bamba Dieng et Sadio Mané (dernier tireur) ont envoyé le Sénégal en Coupe du monde pour la troisième fois (2002, 2018 et 2022), la deuxième consécutive. Mieux, les Sénégalais ont confirmé leur statut devant l'Egypte. Aliou Cissé devient également le seul entraîneur sénégalais à remporter la CAN et qualifier son pays au Mondial.



C'est déjà une belle année pour le Sénégal.