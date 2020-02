« Les Lions ont gagné presque 98% de leurs matchs à domicile… »

iGFM-(Dakar) Les Lions du Sénégal ont fait mieux à domicile qu’à l’extérieur, selon le Président de la Fédération sénégalaise de football.

« C’est grâce aux instructions du président de la République permettant aux footballeurs de voyager dans des conditions optimales. Depuis, l’équipe nationale A du Sénégal, a gagné presque 98% de ses matchs à domicile et environs 75% de ses matchs à l’extérieur. Ce qui la porte depuis 3 ans, au 1er rang du classement FIFA et au 20e rang mondial en 2019 et en 2020 », a dit Augustin Senghor.

Pour le patron du football sénégalais, c’est grâce au soutien que le chef de l’Etat apporte au sport en réalisant le complexe sportif Dakar Aréna, l’Arène nationale, avant le futur stade du Sénégal qui sera inauguré le 20 août 2021.

Il s’exprimait jeudi soir, lors de la cérémonie de pose de la première pierre du Stade du Sénégal.