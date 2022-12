lundi 5 décembre 2022 • 1468 lectures • 1 commentaires

Sport 2 heures Taille

iGFM - (Dakar) Éliminés hier de la coupe du monde Qatar2022, les lions du Sénégal vont revenir au bercail. Ils sont attendus demain à Dakar.

«Les délégations sénégalaises vont arriver demain à Dakar s’il plait à Dieu. Ce sera dans l’après-midi. Deux avions ont été affrétés : l’un pour les joueurs et les officiels, l’autre pour les supporters et autres sénégalais qui étaient là», a indiqué Amadou Kane.



Le vice-président à la Fédération sénégalaise de football explique que Les deux avions vont quitter la capitale Qatari dans la matinée. Et c’est l’appareil qui va convoyer les supporters qui va quitter en premier Doha. Puis, celui de l’équipe nationale suivra.

PUBLICITÉ

«Tous les joueurs vont revenir sur Dakar à part quelques-uns qui sont repartis. Mais une grande partie du groupe sera à Dakar s’il plait au Bon Dieu», ajoute Amadou Kane.