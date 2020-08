Les locaux du journal Les Echos saccagés : Le Forum civil, Amnesty Sénégal, le Synpics et le CEDEPS exigent des poursuites

iGFM – (Dakar) – Les assaillants, qui disent être des disciples de Serigne Moustapha Sy, ont tout renversé sur leur passage, hier dans les locaux du journal. Pour rappel, le journal a écrit, ce lundi, que le guide religieux serait positif au coronavirus.

Suffisant pour que des voix s’élèvent pour dénoncer l’attaque. «Le Forum civil condamne sans réserve l’acte de vandalisme dont le journal « Les Echos » est victime. Le Forum civil témoigne sa solidarité indéfectible aux travailleurs du journal et à la presse dans toutes ses composantes», a condamné l’organisation de la société civile. Non sans appeler les citoyens à la sérénité et au respect des lois et règles de la République. Le Forum civil demande à la justice à ouvrir une enquête pour situer les responsabilités.

Amnesty International Sénégal a réagi. « Nous condamnons fermement l’attaque perpétrée ce jour contre les locaux du journal Les Echos. Nous encourageons les responsables du journal à porter plainte afin qu’une enquête soit diligentée pour identifier les auteurs de cet acte délictueux et les traduire en justice ».

Le Synpics et le CEDEPS, organisations des professionnels et des patrons des médias, exigent l’arrestation des auteurs de ce saccage inacceptable et prennent le dossier en main.

