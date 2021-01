samedi 9 janvier 2021 • 172 lectures • 0 commentaires

Les lutteurs semblent très remontés contre le chef de l’Etat. Boy Niang est très frustré par le fait que « le président a reçu toutes les composantes de la société Saïd nous ».

Gris Bordeaux enfonce le clou « le président n’aime pas la lutte parce qu’il ne nous considère pas et ne nous aide pas ». Et pourtant l’arène nationale d’un coup de 32 milliards a été érigée sous l’ère Macky. Et même, Gris Bordeaux pense que « la lutte n’a jamais été plus mal que depuis l’érection de cette arène »

KHADY FAYE