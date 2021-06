jeudi 3 juin 2021 • 536 lectures • 0 commentaires

Après l'incident regrettable survenu entre Me Abdoulaye Babou et un procureur, au Tribunal de Diourbel, l'Union des magistrats du Sénégal est monté au créneau. Elle veut des poursuites contre l'avocat.

L'Union des magistrats du Sénégal (Ums) réclame des poursuites contre Me Abdoulaye Babou. Elle vient de réagir suite à l'incident qui a opposé l'avocat à un procureur au Tribunal de grande instance de Diourbel. Elle "invite les autorités judiciaires à engager les poursuites qui s'imposent et se réserve le droit d'user de tous les moyens légaux pour que pareil acte ne se reproduise."

L'Ums explique dans son communiqué, qu'au cours de l'audience correctionnelle tenue le mardi 1e juin 2021 par le Tribunal de Grande Instance de Diourbel, Me Abdoulaye BABOU, avocat à la Cour, "sous prétexte de son appartenance à la communauté mouride et au mépris des règles élémentaires de courtoisie et de respect qui prévalent au sein de l'institution judiciaire, a tenu des propos outrageants à l'endroit du représentant du Parquet, à qui il a imputé des déclarations sorties de sa seule imagination."

"Plus grave encore, il a incité l'assistance au soulèvement en jouant sur la fibre sensible des fidèles mourides et tenté de livrer le magistrat à la vindicte populaire. Non content d'avoir troublé gravement l'audience, manqué de respect au pouvoir judiciaire, incité à la violence et mis en danger la vie d'autrui, il a persisté dans son dessein subversif en se rendant devant les médias pour soutenir sans aucune indication concrète, que celui-ci avait tenu des propos injurieux ou outrancier à l'égard de Serigne Touba", indique le bureau exécutif de l'Ums. Il condamne fermement ces actes.