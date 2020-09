dimanche 13 septembre 2020, par Birame Ndour

Les maîtres Coraniques réclament la destitution du ministre Ndeye Saly Diop Dieng et tous ses collaborateurs

iGFM (Dakar) Réunis au sein du collectif Aar Daara, composé de 5 organisations, les maîtres coraniques du Sénégal exigent la destitution du ministre de la femme, du genre et de la protection des enfants, Ndeye Saly Diop Dieng, et du Directeur de la protection des enfants, Niokhobaye Diouf. Ils demandent également, à l'Etat de faire cesser les dérives et agressions contre les Daaras.

" Nous exigeons la destitution immédiate et sans délai de leurs fonctions, Madame Ndeye Saly Diop Dieng, ministre de la femme, du genre et de la protection des enfants et de tous ses collaborateurs. La destitution de Monsieur, Niokhobaye Diouf, Directeur de la protection des enfants. Que l'Etat garant des Droits fondamentaux et de la stabilité du pays, fasse cesser les attaques et provocations et ordonne le retour vers leurs Daaras de provenance, des enfants pris en otages dans ces sinistres camps d'hébergement", ont-ils déclaré lors d'une conférence de presse tenue ce dimanche à la mosquée des Parcelles Assainies.



Les maîtres coraniques ont tout de même, précisé que cette déclaration fait suite à la décision du ministre de la Femme, de la famille, du genre et de la Protection des enfants de fermer plusieurs Daaras dans le but de protéger les enfants contre la maladie à coronavirus.



Par ailleurs, Oustaz Makhtar Sarr et ses collègues ont également condamné avec la dernière énergie, les assauts musclés et répétés de Niokhobaye, du préfet, des nervis, de la gendarmerie, contre le Daraa d'Oustaz Saliou Thiogane pour déloger ses occupants au profit du centre d'hébergement Guindi.



Déterminés à aller au bout de ce combat qu’ils comptent mener contre ceux qu’ils décrivent comme «des ennemis du Coran», les maîtres coraniques ont profité de la conférence de presse pour donner des ordres strict à tous les Daaras d’organiser des séances de prières pour maudire «Ndeye Saly Diop Dieng et Niokhobaye Diouf».



