iGFM (Dakar) Les médias anglais et espagnols sont particulièrement tranchants dans leurs premières analyses post-match. Et forcément, Manchester City et Guardiola prennent cher.

« L'équipe des multi-millionnaires, des Emirats. Ici sont venus ceux d'Abu Dhabi, du Qatar, les Russes, ils sont tous tombés. Ici, c'est le Real Madrid, un club de football, quelque chose de pur. Le Real Madrid a vaincu les trois géants fabriqués à coups de chèques et qui ne respectent pas le fair play financier ». Les propos de Tomas Roncero, journaliste chef de rubrique du Real Madrid au sein du journal AS, illustrent le sentiment général à Madrid après cette victoire. Bien sûr, les Madrilènes sont heureux, mais ils n'hésitent pas à se moquer de Manchester City.



« Guardiola doit démissionner, ou ils doivent le virer ! Après avoir dépensé 3000 millions, tu ne peux pas te faire éliminer. Le Real Madrid te roule dessus, et tu ne sais même pas comment », a de son côté lancé Francisco Buyo, ancien grand gardien du Real Madrid et désormais consultant pour El Chiringuito. Il faut dire que le passé barcelonais de l'entraîneur de Manchester City rajoute du piment dans les réactions à Madrid. « Le Real Madrid, avec toute son histoire, a puni la pingrerie de Guardiola. Oui, la pingrerie. Pendant 90 minutes, ils ont joué à perdre du temps. Une tactique parfaitement travaillée. Et Guardiola a fini par le payer », explique Marca.



Des analyses très sévères



Outre-Manche, les réactions sont aussi assez intéressantes, et encore plus brutales. « Manchester City n'a jamais contrôlé les débats. Ce n'était pas un City convaincant », a expliqué Rio Ferdinand sur BT Sport. Mais l'ancien défenseur des Red Devils a été assez soft, par rapport à ce qu'on peut lire dans le Daily Mail notamment : « chaque tentative de gagner la Ligue des Champions de Manchester City a été calamiteuse. C'est de pire en pire pour un club qui veut se considérer comme un club d'élite en Europe. Six fois, l'équipe la plus régulière et brillante de Premier League a tenté de gagner cette compétition avec Guardiola. Six fois, elle a échoué, chaque tentative étant plus calamiteuse que l'autre ».



« Typique de Manchester City », titre le Manchester Evening News, le quotidien local, avec d'autres lignes assez tranchants : « le vrai City n'est jamais mort. Il s'est juste transformé en un phénomène de foire européen. La capacité des Blues à arracher une défaite des mains de la victoire n'a jamais été aussi flagrante ni douloureuse que ce soir ». Le Mirror lui évoque « la défaite la plus humiliante de Pep Guardiola avec Manchester City ». La course au titre de Premier League - City n'a qu'un point d'avance sur Liverpool - ne va pas se faire dans les meilleures conditions...



Avec Footmercato