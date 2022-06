jeudi 9 juin 2022 • 480 lectures • 0 commentaires

iGFM - (Dakar) Le chef de l’Etat, qui s’est exprimé sur France 24 ce jeudi, a évoqué la question de la tenue des législatives et les dernières décisions du Conseil constitutionnel.

«Les menaces sur la non organisation des élections, ça c’est devant nous. De toute façon le pays va faire ces élections. On va faire ces élections. Le conseil constitutionnel a décidé et nous nous sommes soumis.



Il y a 15 jours, la liste de Yewwi de Dakar, n’était pas recevable et le conseil a fait une interprétation et a dit qu’il faut que le ministre de l’intérieur les accepte. Le ministre s’est incliné il a reçu les correction et aujourd’hui la liste à Dakar va compétir puisque c’est la décision qui s’impose à tout le monde.



Pourquoi lorsqu’il s’agit de l’opposition quand il y a une décision qui était favorable on va appeler à la fin du monde. Ce n’est pas comme ça qu’on respecte la démocratie.»