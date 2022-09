mardi 27 septembre 2022 • 605 lectures • 0 commentaires

iGFM- Le chef de l’État, Macky Sall, a tenu hier, au Palais de la République, la réunion présidentielle de lancement des concertations pour la lutte contre la cherté de la vie. Au terme de sept tours d'horloge, 11 mesures d'urgences et 4 structurelles ont été prises, puis annoncées:

- L'accélération du paiement de la compensation due aux meuniers (15 milliards de FCfa)



- Le paiement de la subvention du riz paddy (30 FCfa au producteur et 20 FCfa au transformateur), soit une enveloppe de 3, 2 milliards de FCfa .



- La suspension des droits d'accises sur les corps gras et les importations d'huile.



- L'ouverture de négociations avec l'Inde et le Pakistan sur l’importation de riz. New Delhi a récemment annoncé la suspension de ses exportations de cette céréale pour faire face à ses besoins intérieurs.



- Le renforcement du contrôle des prix et les moyens matériels du Ministère du Commerce à cet effet.



- La maîtrise des droits et frais de passage portuaire.



- La décongestion du Port autonome de Dakar.



- La mise en place d'un numéro vert opérationnel pour informer les usagers de façon efficace.



- La mise en place d'un système d'information, d'alerte et de suivi des prix.

En plus de ces décisions générales , d'autres mesures structurelles sont annoncées :



- La réorganisation des circuits d'importation ,

- La relance de la production agricole ,

- L'amélioration du cadre de gestion des filières d'intérêt stratégique (riz , tomate, oignon, pomme de terre) ,

- La promotion du consommer local, etc.

Macky Sall donne à son gouvernement un délai de trois semaines pour appliquer ces directives qui, selon lui, « sont à notre portée ». Le gouvernement devra mettre en place également, d'ici le 20 octobre, un plan de gestion et une cartographie des prix suivant les zones afin d'assurer un meilleur contrôle.