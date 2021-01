mardi 12 janvier 2021 • 348 lectures • 0 commentaires

TRIBUNE - L’avenir de ce Sénégal nous appartient et nous n’avons pas le droit, nous jeunes de semer les graines de son incertitude et de son obscurité. Aidons Monsieur le Président de la République à nous aider car s’il prend des mesures pour freiner l’évolution de cette pandémie, c’est pour protéger les populations même si c’est au détriment de l’économie.

Car lui le père de la Nation le père le plus informé de tous, il est mieux placé que quiconque pour protéger les fils et les filles du Sénégal. En ce qui me concerne, je suis totalement satisfait et rassuré par les nouvelles mesures prises par Monsieur Le Président de la République Son Excellence Macky Sall. Le président Macky Sall est une chance pour le Sénégal. Le Président Macky Sall a, durant cette pandémie, prêté une oreille attentive aux hommes de l'art et a pris sur cette base, des mesures réfléchies.

Il ne prend jamais de décision unilatérale sans au préalable faire les consultations appropriées. Ce qu'il faut retenir et pour de bon est que Le président Macky Sall est un homme juste qui pense toujours en premier aux intérêts des populations sénégalaises qui sont au centre de ses décisions. Son engagement à faire du Sénégal un pays émergent n’est plus à démontrer. Je voudrai ainsi, en tant que jeune et militant du développement économique local, demander aux sénégalais de faire bloc derrière Monsieur Le Président Macky Sall qui ne ménage aucun effort pour combattre cette pandémie de la Covid-19 et depuis son accession au pouvoir pour soulager les maux des sénégalais.

L’état d’urgence assorti de couvre-feu est plus que nécessaire car on sait tous que la deuxième vague de Covid-19 est là et nous dénombrons tous les jours, de plus en plus, des morts et des cas graves. Les cas communautaires sont notés partout au Sénégal. Si les centres de traitement ont tous ouverts à nouveau, c’est parce que l’heure est grave. Nous devons nous unir et nous battre corps et âmes pour brandir haut le drapeau de la victoire dans cette guerre sanitaire aux combats jamais gagnés d'avance. Le Président de la République est à féliciter pour sa gestion inclusive et efficace de la pandémie qui fait que le Sénégal est cité en exemple partout dans le monde ».

C'est l'occasion, pour moi dans ce sillage de soutien inconditionnel à Monsieur le Président de la République, d’appeler Ousmane Sonko à être un vrai patriote en se conformant aux lois et règlement en vigueur. C’est dans son intérêt et l’intérêt du pays. Le président Macky Sall est un homme d’ouverture et de dialogue. Ousmane Sonko a intérêt à rejoindre le camp du président... »

En ma qualité d’agent du Ministère de l’Intérieur, je voudrais encourager le nouveau ministre de l’Intérieur Monsieur Antoine Félix Abdoulaye Diome qui est un haut fonctionnaire, juriste de formation très au fait de l'arsenal juridique du Sénégal, travailleur sérieux et très rigoureux. J’appelle donc les Sénégalais de tous bords à lui faire confiance et à se rassurer qu’il mènera à bon port le département qui lui a été confié.





Samba Sall

Informaticien

Reponsable politique Apr à Dabaly

sall.samba02 @hotmail.com