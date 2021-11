vendredi 5 novembre 2021 • 138 lectures • 0 commentaires

iGFM - (Dakar) Le 14 septembre puis le 2 novembre 2021, nous vous avions annoncé, devant l’opinion publique, les difficultés puis l’arrêt de production et livraison de farine, en exposant la vente à perte continue depuis plusieurs mois.

A ce jour, les alertes, les propositions et notre disposition à trouver une solution adaptée sont restées sans effet. De sorte que le prix homologué du sac de farine de 50kg ne permet pas une reprise d’activité et de commercialisation de la part de l’ensemble des Meuniers Industriels du Sénégal. C’est avec un profond regret et une grande désolation que nous vous annonçons le maintien de l’arrêt jusqu’à nouvel ordre de production nationale de farine.

La crise de filière que nous redoutions semble à présent inéluctable. La crise sociale que nous évitions nous a rejoint et le chômage technique sera annoncé dans les prochains jours. Il est attendu la mise en place de la dernière structure des prix de la farine réalisée en septembre 2021 sous le contrôle du Ministère du Commerce et du Ministère des finances.

Dans tous les pays du monde, les gouvernants ont réagi et dans notre pays il est urgent de sauver 1350 emplois directs et 15 000 indirects, de viabiliser notre modèle industriel et social, de préserver notre autonomie en farine depuis plus de 60 ans. L’arrêt de nos installations se poursuivra jusqu’à ce qu’une réponse assurant la survie des meuniers soit clairement apportée.



Il est à présent urgent d’appliquer la structure des prix validée en Comité de Suivi des Prix présidé par le ministère des finances. Soit une farine à 19 193 FCFA par sac en complément de la renonciation totale de la TVA et des droits de douane sur le blé. Nous demeurons convaincus que seule une industrie forte et dynamique peut apporter du développement, de l’emploi, du pouvoir d’achat et des recettes fiscales nécessaires au devenir du Sénégal.

Les Meuniers Industriels du Sénégal remercient l’ensemble des collaborateurs, acteurs économiques et partenaires sociaux pour les messages d’encouragement et de solidarité reçus. La destinée et l’avenir de la filière sont à présent entre les mains de nos autorités ...!!!

Claude Demba DIOP Président AMIS