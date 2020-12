vendredi 4 décembre 2020 • 101 lectures • 1 commentaires

La conférence des leaders de Benno Bokk Yakar (Bby) convoquée, hier jeudi, au Palais de la République (Dakar), a eu des invités spéciaux. Idrissa Seck et Oumar Sarr, les nouveaux alliés de Macky Sall, ont été présentés aux responsables de Bby. Les adversaires d’hier se sont expliqués devant leurs alliés d’aujourd’hui.

Comme dans toutes les retrouvailles, Il y a avait de l’émotion, hier jeudi, au Palais de la République. Baignée dans l'ivresse politique de ces dernières semaines provoquée par l’entrisme retentissant de Idrissa Seck, Oumar Sarr & Cie dans la majorité présidentielle, la salle des banquets – rebaptisée du nom de Bruno Diatta, le défunt ministre-chef de protocole des Présidents sénégalais – a soupiré en silence. Quelques moments de «salamalecs», d’accolades, et de petits apartés, avant que le chef de l’Etat et de la majorité lance la conférence des présidents de Benno Bokk Yaakar. Une rencontre qui entre en droite ligne dans l’agenda politique du Président de la République qui, après avoir convoqué une réunion du secrétariat exécutif national (Sen) de son parti, l’Alliance pour la République, se devait de rencontrer ses alliées pour une séance d’explications sur ses décisions prises dernièrement et qui ont suscité des remous jusque dans son camp politique.

Idy et Oumar Sarr à l’honneur

D’emblée, le chef de l’Etat a voulu mettre les choses au clair. Dans son propos introductif, le Président Macky Sall a présenté les leaders du Rewmi Idrissa Seck et le patron du Parti des Libéraux et Démocrates/And Suqali (Pld/As) Omar Sarr, comme ses invités. A l’honneur, Idrissa Seck, Président du Conseil économique, social et environnemental (Cese) s’est exclusivement lancé dans une séance d’explications de son choix de s’impliquer dans la gestion des affaires publiques. De venir prêter mains fortes à son jeune frère, le Président Macky Sall. «Idrissa Seck a servi les mêmes explications que lors de son installation au Conseil économique, social et environnemental», souffle-t-on. Le Président du Rewmi a encore évoqué le contexte particulier de la maladie à Coronavirus et la stabilité du pays qui l’ont poussé à reléguer ses ambitions personnelles au second plan pour l’agenda du Sénégal par rapport à tous ses défis. Tout comme Idrissa Seck, Oumar Sarr a aussi pris la parole pour parler de la nécessité d’un consensus national qui doit primer sur des contingences partisanes et d’un engagement impératif autour du Sénégal. Leurs explications terminées, Idrissa Seck demande au chef de l’Etat, son nouveau «boss», s’il doit se retirer ou rester. Macky Sall lui dit de rester pour voir comment ils travaillent, au sein de la coalition. Idrissa Seck devient alors un spectateur puisqu’il n’a pas repris la parole jusqu’à la fin de la rencontre aux environs de minuit. Tout le contraire de Omar Sarr qui semble avoir déjà pris ses aises, en intervenant dans le débat sur certaines questions.

Les locales au menu du jour

Comme on pouvait s’y attendre, Bby est d’accord avec le choix de son Président d’élargir la coalition. La Conférence des leaders a salué l’esprit patriotique dont Idy et Omar Sarr ont su faire montre en mettant l’intérêt national au-dessus de toutes autres considérations. Déjà, d’après des informations de L’Observateur, un travail est en train d’être fait pour l’élargissement de la coalition. D’ailleurs, l’on souffle que Benno Bokk Yakaar va évoluer du point de vue organisation avec des nouvelles forces. «Cela a déjà commencé au niveau du secrétariat permanent. Nous allons développer une réflexion sur les réformes», rapporte une source. Qui informe aussi qu’il a été retenu de faire de l’animation au sein coalition en ayant comme priorité le consensus le plus large, dans la perspective des élections locales. Sur cet élan, les représentants de Bby au sein de la commission du dialogue politique ont informé que le recrutement des experts en vue de l’audit du fichier et de l’évaluation du processus électoral a commencé. Mais, la seule certitude pour ces joutes électorales, c’est que techniquement, il n’est pas possible de les organiser au plus tard le 28 mars 2021. Un autre sujet qui tient à cœur le chef de l’Etat a aussi été abordé à cette réunion qui s’est tenue de 19 heures à 00 heure. Un compte-rendu a été fait sur l’initiative pour l’annulation de la dette des pays africains et la Conférence des leaders a, selon des sources, appuyé cela.

Sur un autre registre, la Conférence des leaders a, dans son communiqué, déploré la persistance de la pandémie du Covid-19 qui, ces derniers jours, prend des proportions inquiétantes. Les alliés du chef de l’Etat lui demandent de renforcer le dispositif de contrôle et de suivi des mesures dans les transports, les lieux et établissements publics, etc., afin d’épargner notre nation d’une deuxième vague préjudiciable à son économie.

CODOU BADIANE- L'OBSERVATEUR