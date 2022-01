vendredi 21 janvier 2022 • 78 lectures • 1 commentaires

International 44 mins Taille

CONAKRY- C’est sa première prise de parole depuis sa chute le 05 septembre dernier. Alpha Condé qui s’est envolé vers les Émirats Arabes Unis pour son contrôle médical, est apparu en forme, dans un reportage diffusé ce soir à la RTG.

Dans un court message tenu avant son départ, l’ancien président renversé a indiqué qu’il connait bien le pays de sa destination et qu’il espère y bénéficier des soins adéquats. Il précise que sa préoccupation est d'aller se soigner. « Je connais les conditions de là-bas. Je suis sûr d’être bien soigné », a-t-il dit, assis dans un fauteuil, bavette bien noué, portant des lunettes fumées.



Le film de son départ montre un président qui a l'air en forme. Son médecin a d'ailleurs témoigné de sa forme. « Il est bien traité parce que les jeunes qui sont avec lui sont devenus comme ses enfants. Il n’a pas été maltraité. C’est ce que j’ai beaucoup aimé. Tout ce qu’il demande, on le lui donné. Depuis le début, on le suit. Je suis à son chevet, Dieu merci, on n’a pu l’assister », a témoigné Dr. Kaba.

PUBLICITÉ

africaguinée