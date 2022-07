jeudi 28 juillet 2022 • 358 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) Huit mois après sa grosse blessure, Krépin Diatta (AS Monaco) a rejoué au foot, mercredi, lors d'un match amical qui opposait Southampton à son équipe l'AS Monaco. Le milieu offensif a réagi à son retour.

"J'attendais ce moment depuis très longtemps, mais après tout, on n'a pas eu le résultat qu'on voulait. Mais je pense que le plus important c'est après 7 mois d'absence, c'est toujours bien de revenir. En tout cas, je me sens bien et remercie Dieu. J'espère que cette saison sera très bonne pour l'AS Monaco.



C'est un peu décevant parce qu'on a marqué les premiers. On a eu des opportunités, maintenant il faut se pencher sur le PSG et essayer de faire le job. En tout cas, la préparation a été bonne et l'essentiel est de bien débuter la saison", a réagi l'international sénégalais absent des terrains depuis novembre dernier à cause d'une lésion au ligament antérieur du genou gauche.

