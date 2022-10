lundi 10 octobre 2022 • 327 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) Le milieu de terrain zambien qui évolue à Brighton & Hove Albion, Enock Mwepu, a dû mettre fin à sa carrière en raison d'une maladie cardiaque héréditaire. Le capitaine des Chipolopolos a réagi sur twitter.

"Un garçon d'un petit canton zambien appelé Chambishi a des nouvelles à partager.



Il a tenu bon pour réaliser son rêve de jouer au football au plus haut niveau, et par la grâce de Dieu, il a réalisé son rêve en atteignant la Premier League.



Certains rêves prennent cependant fin alors c'est avec tristesse que je vous annonce la nécessité de raccrocher mes bottes à cause des avis médicaux que j'ai reçus. Ce n'est cependant pas la fin de mon implication dans le football. J'ai l'intention de rester impliqué dans une certaine mesure.



Je voudrais profiter de cette occasion pour remercier tous ceux qui m'ont soutenu dans mon parcours footballistique, y compris ma femme et ma famille, mon agent 12MAN, la Fédération zambienne, tous mes anciens clubs, coéquipiers et entraîneurs et surtout tout le monde à Brighton & Hove Albion."