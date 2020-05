Les multiples facettes de Baye Niasse révélées par Oustaz Ibrahima Bitey

iGFM-(Dakar) L’émission Quartier Général de ce mardi soir sur la TFM a été consacrée à Baye Niasse le détenteur de la Faydha tidiannya et fondateur de la confrérie Niassène au Sénégal. L’homme aux multiples facettes a une histoire particulière.

Hormis ses liens forts avec l’Islam, Baye Niasse fut un diplomate sénégalais à travers ses rencontres avec de grandes figures politiques telles que Gamal Abdel Nasser, président de l’Égypte et le panafricaniste Kwamé Nkrumah… Baye Niass a voulu montrer qu’il défendait églamenent la cause africaine sur les plus grandes tribunes du pays. C’est d’ailleurs ce qu’a tenté d’expliquer Oustaz Ibrahima Niasse invité de Quartier Général. Avant d’entrer dans le vif du sujet, il en a profité pour saluer la mémoire de Marianne Siva Diop, une fidèle de la confrérie Niassène décédée il y a plus d’un an. Elle était également employée au Groupe Futurs Médias.