Le Président de la République a pris les décisions suivantes :

• Madame Ramatoulaye Ba FAYE, Conseiller des Affaires étrangères principal, Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République du Sénégal en République tunisienne, est nommé, cumulativement avec ses fonctions, Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République du Sénégal auprès de son Excellence Monsieur Mohammed El-Menfi, Président du Conseil Présidentiel de Libye, avec résidence à Tunis.

• Monsieur Khare DIOUF, Conseiller des Affaires étrangères principal, Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République du Sénégal en République du Cameroun, est nommé, cumulativement avec ses fonctions, Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République du Sénégal auprès de son Excellence Monsieur Faustin Archange Touadera, Président de la République Centrafricaine, avec résidence à Yaoundé.

• Monsieur Ndongo DIENG, Conseiller des Affaires étrangères, Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République du Sénégal en République du Kenya, est nommé, cumulativement avec ses fonctions, Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République du Sénégal auprès de son Excellence Monsieur Yoweri Museveni, Président de la République d’Ouganda, avec résidence à Nairobi.

• Monsieur Saliou Niang DIENG, Conseiller des Affaires étrangères principal, Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République du Sénégal en Iran, est nommé, cumulativement avec ses fonctions, Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République du Sénégal auprès de son Excellence Dr. Arif Alvi, Président de la République Islamique du Pakistan, avec résidence à Téhéran.

• Monsieur Cheikh GUEYE, Général d’Armée (2S), Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République du Sénégal en République de Turquie, est nommé, cumulativement avec ses fonctions, Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République du Sénégal auprès de son Excellence Monsieur Ilham Aliyev, Président de la République d’Azerbaidjan, avec résidence à Ankara.

• Monsieur Banding Fossar Sabal SOUANE, Spécialiste en Développement et Coopération internationale, est nommé Président du Conseil de Surveillance de l’Agence nationale de la Maison de l’Outil (ANAMO), poste vacant.

• Docteur Oumy Kalsoum Ndiaye NDAO, Pharmacien, précédemment Coordonnateur de la Cellule d’Appui et de Suivi du Plan national de Développement sanitaire et social, est nommée Directeur général de l’Agence sénégalaise de Réglementation pharmaceutique (ARP).

• Monsieur Mamadou Moustapha FALL, Professeur de l’enseignement secondaire, titulaire d’un Diplôme d’Etudes Approfondies (DEA), précédemment Conseiller technique au Ministère de la Santé et de l’Action social, est nommé Directeur de l’Action médico-sociale, en remplacement de Monsieur Abdoulaye Fofana DIA, admis à faire valoir ses droits à une pension de retraite.

• Monsieur Mouhamed Abdallah GUEYE, Administrateur Hospitalier, est nommé Directeur de l’hôpital Amadou Sakhir MBAYE de Louga, en remplacement de Monsieur Amadou Guèye DIOUF.