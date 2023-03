mercredi 29 mars 2023 • 348 lectures • 0 commentaires

Politique 2 heures Taille

Le Président de la République a pris les décisions suivantes :

Au titre de la Présidence de la République :

• Monsieur Maram KAIRE, Astronome, Expert en Ingénierie Systèmes et Réseaux, est nommé Directeur général de l’Agence sénégalaise d’études spatiales ;

PUBLICITÉ



Au titre du Ministère des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’Extérieur :

PUBLICITÉ



• Monsieur Cheikh Abdou NDIAYE, Titulaire d’un Master II en ingénierie financière, précédemment Chef de la Cellule administrative et financière de la Délégation générale au Pèlerinage, est nommé Secrétaire Permanent de la Délégation générale au Pèlerinage aux Lieux Saints de L’Islam, en remplacement de l’Ambassadeur Pape Ousmane SEYE, admis à faire valoir ses droits à une pension de retraite.

Au titre du Ministère des Finances et du Budget :



• Monsieur Adama Mamadou SALL, Inspecteur principal des Impôts et des Domaines, est nommé Inspecteur des Finances ;

• Monsieur Makhaly FAYE, Inspecteur principal des Impôts et des Domaines, est nommé Inspecteur des Finances;

• Monsieur Mamadou NDIAYE, Inspecteur principal des Impôts et des Domaines, est nommé Inspecteur des Finances ;

• Madame Absa Clédor NDIAYE, inspecteur principal des Impôts et des Domaines, est nommée Inspecteur des Finances ;

• Monsieur Samba KANTE, agro-machiniste, Titulaire d’un MBA international, est nommé Président du Conseil d’Administration de La Banque Agricole, en remplacement de Monsieur Bassirou FATY, appelé à d’autres fonctions.

• Madame Yama KOUYATE, Inspecteur principal des impôts et des domaines, précédemment Directeur des Systèmes d’information à la Direction générale des Impôts et des Domaines, est nommé Directeur du Recouvrement, en remplacement de Monsieur Adama Mamadou SALL, appelé à d’autres fonctions ;



• Monsieur Assane DIOUF, Inspecteur principal des Impôts et des Domaines, précédemment Chef de division à la Direction des grandes entreprises de la Direction générale des Impôts et des Domaines, est nommé Directeur des Systèmes d’Information, en remplacement de madame Yama KOUYATE, appelée à d’autres fonctions ;



• Monsieur Amath AW, Inspecteur principal du Trésor, précédemment Payeur de l’Ambassade du Sénégal en France et de la Délégation permanente du Sénégal auprès de l’UNESCO, est nommé Trésorier Payeur pour l’Étranger, à la Direction générale de la

Comptabilité publique et du Trésor, en remplacement de Monsieur Alassane DIA, appelé à d’autres fonctions.



Au titre du Ministère de l’Agriculture, de l’Equipement rural et de la Souveraineté alimentaire :



• Monsieur Bassirou FATY, Expert Financier, est nommé Président du Conseil de surveillance de l’Agence nationale d’Insertion et de Développement agricole (ANIDA), en remplacement de Monsieur Djibril DIOP, appelé à d’autres fonctions ;

• Monsieur Amadou Hamath TOURE, titulaire d’un Master en Administration des affaires, est nommé Directeur général de l’Agence nationale d’Insertion et de Développement agricole (ANIDA), en remplacement de Monsieur Elhadji Malick SARR, admis à faire valoir ses droits à une pension de retraite ;

• Docteur Moctar NDIAYE, Enseignant chercheur, agroéconomiste, précédemment Conseiller Technique au Cabinet du Ministre de l’Agriculture, de l’Equipement rural et de la Souveraineté alimentaire, est nommé Directeur de l’Agriculture, en remplacement de

Monsieur Oumar SANE, appelé à d’autres fonctions ;

• Monsieur Oumar SANE, Ingénieur agronome, précédemment Directeur de l’Agriculture, est nommé Directeur de la Modernisation de l’Equipement rural, en remplacement de Monsieur Samba KANTE.



Au titre du Ministère de la Santé et de l’Action sociale :



• Madame Paulette Suzanne NDIAYE, Médecin-Spécialiste de Santé publique, précédemment Chef de la Division du Système d’Information sanitaire et sociale à la Direction de la Planification, de la Recherche et des Statistiques, est nommée Directeur

5 Communiqué du Conseil des Ministres du 29 Mars 2023 des Etablissements privés de Santé, en remplacement de Docteur Henriette Cécile DIOP, appelée à d’autres fonctions.



Au titre du Ministère de l’Intérieur :



Monsieur El Hadji Malick Sémou DIOUF, Administrateur civil, précédemment Adjoint au gouverneur de la Région de Fatick chargé des affaires administratives, est nommé Adjoint au gouverneur de la Région de Kaolack chargé des affaires administratives, en remplacement de Monsieur Sidy Sarr DIEYE, appelé à d'autres fonctions ;

Monsieur Abdou DIOP, Administrateur civil, précédemment Adjoint au gouverneur de la Région de Fatick chargé du développement, est nommé Adjoint au gouverneur de la Région de Fatick chargé des affaires administratives, en remplacement de Monsieur El Hadji Malick Sémou DIOUF, appelé à d'autres fonctions ;

Monsieur Khadim HANN, Administrateur civil , précédemment Préfet du Département de Ranérou, est nommé Préfet du Département de Mbacké, en remplacement de Monsieur Amadoune DIOP, appelé à d'autres fonctions ;

Monsieur Amadoune DIOP, Administrateur civil, précédemment Préfet du Département de Mbacké, est nommé Préfet du Département de Gossas, en remplacement de Monsieur Mbaye DIONE, appelé à d'autres fonctions ;

Monsieur Sidy Sarr DIEYE, Administrateur civil, précédemment Adjoint au gouverneur chargé des affaires administratives de la région de Kaolack, est nommé Préfet du Département de Ranérou, en remplacement de Monsieur Khadim HANN, appelé à d'autres fonctions ;

Madame Néné DIOMBANA, Inspectrice de l'Animation de développement, précédemment Adjoint au sous-préfet de l'Arrondissement de Mbane est nommée Adjoint au préfet du Département de Matam, en remplacement de Monsieur Al Hassane TIMBO, appelé à d'autres fonctions ;

Monsieur Papa Abdoulaye MBAYE, Secrétaire d'administration, précédemment Adjoint au sous-préfet de l'Arrondissement des Almadies, est nommé Adjoint au préfet du Département de Kédougou, en remplacement de Monsieur Pape Mar FAYE, appelé à d'autres fonctions ;

Monsieur Djibril NGOM, Agent Technique de Génie Rurale, précédemment Adjoint au sous-préfet de l'Arrondissement de Ngoye, est nommé Adjoint au préfet du Département de Oussouye, en remplacement de Monsieur Bernard SARR, appelé à d'autres fonctions ,

Madame Kadidiatou Yoba BALDE, PCEM, est nommée Adjoint au préfet du Département de Kébémer, en remplacement de Monsieur Souleymane TOURE, appelé à d'autres fonctions ; Monsieur Mamadou FAYE, PCEM, est nommé Adjoint au préfet du Département de Bambey, en remplacement de Madame Nafissatou SEYDI, appelée à d'autres fonctions ;

Monsieur Thierno Hamidou SOW, PCEM, est nommé Adjoint au préfet du Département de Goudiry, en remplacement de Monsieur Abdou Khadre CISSOKHO, appelé à d'autres fonctions ;

Monsieur Sekhou SEYDI, PCEM, est nommé Adjoint au préfet du Département de Louga, en remplacement de Monsieur Abdou Aziz FALL, appelé à d'autres fonctions ;

Monsieur Amadou SOW, PCEM, est nommé Adjoint au préfet du Département de Mbacké, en remplacement de Monsieur Youssoupha GUEYE, appelé à d'autres fonctions ;

Monsieur Ndiack SARR, Instituteur, précédemment Souspréfet de l'Arrondissement de Pakour, Département de Vélingara, est nommé Sous-préfet de l'Arrondissement de Ndindy, Département de Diourbel, en remplacement de Monsieur Demba GUEYE, admis à faire valoir ses droits à une pension de retraite ;



Monsieur Ibrahima NDIAYE, Secrétaire d'administration, précédemment Sous-préfet de l'Arrondissement de Sindia, Département de Mbour, est nommé Sous-préfet de l'Arrondissement de Grand Dakar, Département de Dakar en remplacement de Monsieur Modou Mbacké FALL, admis à faire valoir ses droits à une pension de retraite ,

Monsieur Ousmane MBODJI, Médiateur pédagogique, précédemment Sous-préfet de l'Arrondissement de Baba garage, Département de Bambey, est nommé Sous-préfet de l'Arrondissement de Thiaroye, Département de Pikine, en remplacement de Monsieur Marcel Mbaye THIAW, admis à faire valoir ses droits à une pension de retraite ;



Monsieur Matar SARR, Secrétaire d'Administration, précédemment Sous-préfet de l'Arrondissement de Yang yang, Département de Linguère, est nommé Sous-préfet de l'Arrondissement de Mbadakhoune, Département de Kaolack, en remplacement de Monsieur Alé Dieye DIOUF, appelé à d'autres fonctions ;



Monsieur Richard Biram FAYE, Secrétaire d'Administration, précédemment Sous-préfet de l'Arrondissement de Dar Salam, Département de Salémata, est nommé Sous-préfet de l'Arrondissement de Sesséne, Département de Mbour, poste vacant ;

Monsieur Ibrahima DIOUF, Secrétaire d'Administration, précédemment Sous-préfet de l'Arrondissement de Tenghory Département de Bignona, est nommé Sous-préfet de l'Arrondissement de Diamniadio, Département de Rufisque, en remplacement de Monsieur Omar DIA, appelé à d'autres fonctions ;

Monsieur Omar DIA, Secrétaire d'Administration, précédemment Sous-préfet de l'Arrondissement de Diamniadio, Département de Rufisque, est nommée Sous-préfet de l'Arrondissement de Sindia, Département de Mbour, en remplacement de Monsieur Ibrahima NDIAYE, appelé à d'autres fonctions ;

Monsieur Moussa Clédor NDIAYE, Secrétaire d'Administration, précédemment Sous-préfet de l'Arrondissement de Boynguel Bamba, Département de Goudiry, est nommé Sous-préfet de l'Arrondissement de Baba garage, Département de Bambey, en remplacement de Monsieur Ousmane MBODJI, appelé à d'autres fonctions ;



Monsieur El Hadji Djiby BOCOUM, Secrétaire d'Administration, précédemment Sous-préfet de l'Arrondissement de Bonconto, Département de Vélingara, est nommé Sous-préfet de l'Arrondissement de Niakhar, Département de Fatick, en remplacement de Monsieur Lucien Ferdinand CHAMBAZ, appelé à d'autres fonctions ;



Monsieur Abdou Aziz FALL, Instituteur, précédemment Adjoint au préfet du Département de Louga est nommé Sous-préfet de l'Arrondissement de Djibabouya, Département de Sédhiou, en remplacement de Monsieur Ahmet SARR, admis à faire valoir ses droits à une pension de retraite ;



Monsieur Bernard SARR, Animateur culturel, précédemment Adjoint au préfet du Département de Oussouye est nommé Sous-préfet de l'Arrondissement de Sindian, Département de Bignona, en remplacement de Monsieur Mamadou DIOUF, admis à faire valoir ses droits à une pension de retraite ;



Monsieur Souleymane TOURE, Agent Technique d'Agriculture, précédemment Adjoint au préfet du Département de Kébémer est nommé Sous-préfet de l'Arrondissement de Bonconto, Département de Vélingara, en remplacement de Monsieur El Hadji Djiby BOCOM, appelé à d'autres fonctions ;



Monsieur Abdou Khadre CISSOKHO, Instituteur, précédemment Adjoint au préfet du Département de Goudiry est nommé Sous-préfet de l'Arrondissement de Yang yang, Département de Linguère en remplacement de Monsieur Matar SARR, appelé à d'autres fonctions ;



Monsieur Youssoupha GUEYE, Agent Technique d'Elevage précédemment Adjoint au préfet du Département de Mbacké, est nommé Sous-préfet de l'Arrondissement de Pakour, Département de Vélingara en remplacement de Monsieur Ndiack SARR, appelé à d'autres fonctions ;



Monsieur Saliou NDIAYE, Instituteur, précédemment Adjoint au sous-préfet de l'Arrondissement de Ida Mouride, Département de Koungueul, est nommé Sous-préfet de l'Arrondissement de Boghal, Département de Bounkiling en remplacement de Monsieur Aliou HAÏDARA, admis à faire valoir ses droits à une pension de retraite ;



Monsieur Guiry Tall MBAYE, Instituteur, précédemment Adjoint au sous-préfet de l'Arrondissement de Ngothie, Département de Kaolack, est nommé Sous-préfet de l'Arrondissement de Thillé Boubacar,7 Communiqué du Conseil des Ministres du 29 Mars

2023 Département de Podor en remplacement de Monsieur Mohamet Al Amine FALL, appelé à d'autres fonctions ;



Monsieur Mamadou Amadou SOW, Instituteur, précédemment Adjoint au sous-préfet de l'Arrondissement de Sagna Département de Malem Hodar, est nommé Sous-préfet de l'Arrondissement de Kéniéba, Département de Bakel, en remplacement de Monsieur Gallo BADJI, admis à faire valoir ses droits à une pension de retraite ;



Monsieur Abdoulaye DIOP, Instituteur, précédemment Adjoint au sous-préfet de l'Arrondissement de Thiès Nord, est nommé Sous-préfet de l'Arrondissement de Boynguel Bamba, Département de Goudiry, en remplacement de Monsieur Moussa Clédor NDIAYE, appelé à d'autres fonctions ;



Monsieur Ibrahima THIOBANE, Instituteur, précédemment Adjoint au sous-préfet de l'Arrondissement de Sabadola Département de Saraya, est nommé Sous-préfet de l'Arrondissement de Dar Salam, Département de Salémata, en remplacement de Monsieur Richard Biram FAYE, appelé à d'autres fonctions ;



Monsieur Amadou DEME, Instituteur, précédemment Adjoint au sous-préfet de l'Arrondissement de Boghal Département de Sédhiou, est nommé Sous-préfet de l'Arrondissement de Tenghory, Département de Bignona, en remplacement de Monsieur Ibrahima DIOUF, appelé à d'autres fonctions ;

Monsieur Mamadou Lamine DABO, Instituteur, est nommé Adjoint au sous-préfet de l'Arrondissement de Wouro sidy, Département de Matam, poste vacant ; Monsieur Abdoulaye SONKO, Instituteur, , est nommé Adjoint au sous-préfet de l'Arrondissement de Ndiaye, Département de Dagana, en remplacement de Monsieur Mody KONE, admis à faire valoir des

droits à une pension de retraite ;

Monsieur Kany Balla DOUMBOUYA, Instituteur, est nommé Adjoint au sous-préfet de l'Arrondissement de Jaxaay, Département de Keur Massar, en remplacement de Monsieur Mamadou CISSE, admis à faire valoir ses droits à une pension de retraite ;Monsieur Hamady TOURE, Instituteur, est nommé Adjoint au sous-préfet de l'Arrondissement de Dagoudane, Département de Pikine, en remplacement de Monsieur Cheikh Ahmadou Bamba SECK, appelé à d'autres fonctions ,



Monsieur Mouhamadou Mourtalla BOUSSO, est nommé Adjoint au sous-préfet de l'Arrondissement de Bonconto, Département de Vélingara, en remplacement de Monsieur Oumar THIAM, appelé à d'autres fonctions ;

Monsieur Fary NDAO, PCEM, est nommé Adjoint au Sous-préfet de l'Arrondissement de Gamadji Saré, Département de Podor, poste vacant ;

Monsieur Anabi Harouna TOS DIEDHIOIU, Instituteur, est nommé Adjoint au sous-préfet de l'Arrondissement de Sabadola, Département de Saraya, en remplacement de Monsieur Ibrahima THIOBANE, appelé à d'autres fonctions ;

Monsieur El Hadji Dame FALL, Instituteur, est nommé Adjoint au sous-préfet de l'Arrondissement de Thiès Nord, Département de Thiès, en remplacement de Monsieur Abdoulaye DIOP, appelé à d'autres fonctions ;



Monsieur Alpha Mayoro NDIAYE, Instituteur, est nommé Adjoint au sous-préfet de l'Arrondissement de Ida Mouride, Département de Koungueul, en remplacement de Monsieur Saliou NDIAYE, appelé à d'autres fonctions ;



Monsieur Boydo BA, Instituteur, est nommé Adjoint au sous-préfet de l'Arrondissement de Ngothie Département de Kaolack, en remplacement de Monsieur Guiry Tall MBAYE, appelé à d'autres fonctions ;

Monsieur Babacar SEYE, est nommé Adjoint au sous-préfet de l'Arrondissement de Sagna Département de Malem Hodar, en remplacement de Monsieur Mamadou Amadou SOW, appelé à d'autres fonctions ;

Monsieur Habib MBAYE, PCEM, est nommé Adjoint au sous-préfet de l'Arrondissement de Mbane Département de Dagana, en remplacement de Madame Néné DIOMBANA, appelée à d'autres fonctions ;

Monsieur Ousseynou DIOP, Instituteur, est nommé Adjoint au sous-préfet de l'Arrondissement de Ngoye Département de Bambey, en remplacement de Monsieur Djibril NGOM, appelé à d'autres fonctions ; 8 Communiqué du Conseil des Ministres du 29 Mars 2023

Monsieur Madieye NDIAYE, Instituteur, est nommé Adjoint au sous-préfet de l'Arrondissement des Almadies Département de Dakar, en remplacement de Monsieur Papa Abdoulaye MBAYE, appelé à d'autres fonctions ;

Monsieur Mamadou SOW, Instituteur, est nommé Adjoint au sous-préfet de l'Arrondissement de Boghal Département de Sédhiou, en remplacement de Monsieur Amadou DEME, appelé à d'autres fonctions.