mercredi 16 mars 2022 • 234 lectures • 0 commentaires

Actualité 21 mins Taille

Au titre des mesures individuelles, le Président de la République a pris les décisions suivantes :

• Monsieur Oumar Abdoulaye BA, Ingénieur de conception, précédemment Conseiller spécial à la Présidence de la République, est nommé Directeur général de l’Agence sénégalaise de la Reforestation et de la Grande Muraille Verte, en remplacement de Monsieur Haidar El Ali ;

PUBLICITÉ

• Madame Sophie DIALLO, Titulaire d’une Maitrise en Administration publique, est nommée Directeur général du Fonds de Financement de la Formation professionnelle et Technique (3FPT), en remplacement de Madame Mame Aby Sèye, appelée à d’autres fonctions ;

PUBLICITÉ

• Monsieur Abibou NGOM, Administrateur civil, est nommé Secrétaire général de l’Université Amadou Mahtar MBOW (UAM), en remplacement de Monsieur Ibrahima WONE, admis à faire valoir ses droits à une pension de retraite.

• Monsieur Oumar SY, est nommé dans les fonctions de Professeur titulaire, spécialité : Géographie et Environnement, à l’Unité de Formation et de Recherche des Sciences et Technologies de l’Université Assane SECK de Ziguinchor.

• Monsieur Ansoumana DIATTA, est nommé Professeur titulaire, spécialité : Pneumophtisiologie, à l’UFR des Sciences de la Santé de l’Université Assane SECK de Ziguinchor.

• Monsieur Boubacar FALL, est nommé Professeur titulaire, spécialité : Urologie, à l’UFR des Sciences de la Santé de l’Université Assane SECK de Ziguinchor.

• Madame Evelyne Siga DIOM, est nommé Professeur titulaire, spécialité : ORL et Chirurgie Cervico-faciale, à l’UFR des Sciences de la Santé de l’Université Assane SECK de Ziguinchor.



Fait à Dakar, le 16 mars 2022